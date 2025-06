Läti õigusvahemees astub enne seimi hääletust ise ametist tagasi

Läti õigusvahemees Juris Jansons teatas reedel, et otsustas enne seimi hääletust ise tagasi astuda ning esitab lahkumisavalduse esmaspäeval. Läti meedias on mõnda aega levinud väited, et Jansons tarbib liiga palju alkoholi ja ei saa tööga hakkama.

Meediaportaali lsm.lv teatel on 38 parlamendisaadikut allkirjastanud ja esitanud seimile kirja, milles kutsutakse Jansonsi tagasi astuma. Allkirja on andnud saadikud kõigist parlamendifraktsioonidest.

Jansons ütles uudisteagentuurile LETA, et kui 38 saadikut on tõepoolest allkirjastanud sellesisulise kirja ning kui küsimust arutatakse seimi järgmisel istungil, siis ei saa ta enam jätkata tööd õigusvahemehena. Ka tema kantselei on avaldanud umbusaldust.

"Pole mingit mõtet oodata neljapäevani. Ma esitan oma lahkumisavalduse esmaspäevaks, mil ka tagasi astun," ütles Jansons reedel

Õigusvahemehe seaduse kohaselt vabastab seim ombudsmani ametist, kui ta ise tagasi astub, olles sellest parlamenti eelnevalt kirjalikult teavitanud.

Jansonsi ametiaeg õigusvahemehena lõppeks 2026. aasta märtsis.

Õigusvahemehe aastaraport parlamendile lükkus mai lõpus edasi, kuna ta olevat olnud haige. Olukorra muutis keerulisemaks see, et tegemist polnud esimese korraga, kui Jansons ei osalenud seimi istungil ega kohtumistel komisjonides.

Meedias on teatatud, et Jansons puudub sageli tööl alkoholiprobleemide tõttu.

Jansons ütles veel neljapäeval LETA-le, et ei kavatse tagasi astuda.

Neljapäeval antud intervjuus Läti Televisioonile ütles Jansons, et ta ilmselt tagandatakse ametist. Ta lisas, et tema "töösuhted" ainsa asetäitja Ineta Piļānega ei ole hetkel head.

Kui temalt küsiti, kas tal on olnud probleeme alkoholiga, eitas Jansons seda, lisades, et ta on olnud õigusvahemees 14 aastat.