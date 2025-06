Eesti mälestab laupäeval juuniküüditamise ohvreid

Laupäeval, juuniküüditamise 84. aastapäeval, toimuvad üle Eesti mälestusüritused.

Tallinnas Nõmmel meenutati küüditamisohvreid raudteejaamadesse leinalintide sidumisega ja laupäeva hommikul kell 10 mälestustseremooniaga juuniküüditamise mälestusmärgi juures.

Kell 12 algas mälestustseremoonia Tallinna Liiva kalmistul, kus kõnede ja palvuse saatel asetatakse küünlad ning pärjad punaterrori ohvrite mälestusmärgi juurde. Sõna võtavad valitsuse ja õiguskaitseasutuste esindajad ning muusikalised vahepalad esineb Tallinna politseiorkestri vasekvintett.

Pärastlõunal kogunetakse Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaali, kus kell 15.30 avatakse Eesti kommunismiohvrite memoriaali nimekoridoris uued nimetahvlid. Nende hukkunute saatus on selgunud Eesti Mälu Instituudi uurimistöö käigus, mil tehakse koostööd lähedastest kuni saatkondadeni. Selleks, et terroriohvrite all kannatanud leiaksid oma väärilise mälestuspaiga memoriaali nimede seinal, saavad kõik kontrollida oma sugulaste andmeid ning edastada uut teavet Eesti Mälu Instituudi hallatavas e-memoriaalis.

Kell 16 algab memoriaali Koduaias ametlik tseremoonia, kus kõnelevad peaminister Kristen Michal, justiits- ja digiminister Liisa Pakosta, Suurbritannia suursaadik Ross Allen, Eesti Memento Liidu juht Arnold Aljaste ja Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees Karl Erik Kirss. Mälestuspalvuse viib läbi EELK piiskop ning esineb Tallinna Poistekoor Lydia Rahula juhatusel.

Lisaks ametlikele sündmustele pakuvad tänasel ja homsel päeval võimalust vaikseks mõtiskluseks ka visuaalsed installatsioonid Tallinnas.

Tammsaare pargis on avatud Inimõiguste Instituudi koostatud pildilugu, mis käsitleb küüditamiste inimsaatuseid ja nende ajaloolist tausta läbi Veiko Tammjärve fotode ja tekstide. Vabaduse väljakule on paigaldatud neljakeelsed infotahvlid.

Üle Eesti toimub Memento Eesti korraldusel mälestusüritusi. Rohkem infot leiab siit.

Nii Liiva kalmistul kui Maarjamäe memoriaalis asetatakse ohvrite mälestuseks pärjad.