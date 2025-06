Põhja-Iirimaa rahutustes on viga saanud üle 60 politseiniku

"Üle 60 politseiniku on nüüdseks saanud vigastada, püüdes sel nädalal toimunud rahutuste ajal kogukonda kaitsta," seisis politsei avalduses.

Politsei kasutas reedel Belfastist läänes asuvas Portadowni linnas vägivalla ohjeldamiseks veekahurit, öeldi avalduses.

Kohalike meediakanalite teatel loobiti rahutuste ajal korrakaitsjate pihta bensiinipomme ja ilutulestikku.

Scenes in ballymena northern Ireland



After two, romainian teenagers were charged with sexual assault on a 13 year old local girl..



locals took the streets to protest, just 2 weeks after another sexual assault was reported in the same area ! #Ballymena #northenireland pic.twitter.com/1n2YPCvYtl