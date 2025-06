Oluline Iisraeli ja Iraani konfliktis pühapäeval, 15. juunil kell 6.45:

- CNN: Iisraeli rünnak Iraanile jätkub veel nädalaid;

- Iisraelis sai Iraani raketilöökides surma kolm, viga ligi 140 inimest;

- Teheranis kostsid plahvatused;

CNN: Iisraeli rünnak Iraanile jätkub veel nädalaid

Iisraeli rünnak Iraanile kestab nädalaid ja sellel on USA kaudne heakskiit, teatas uudistekanal CNN.

Valge Maja ja Iisraeli ametnike sõnul peaks Iisraeli operatsioon Iraani vastu kestma nädalaid, mitte päevi ja see käib USA kaudse heakskiiduga, kirjutas USA väljaanne.

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon ei ole mitme nädala pikkusena kavandatud ajaraami kritiseerinud, ütles üks Iisraeli ametnik CNN-ile. Valge Maja ametnik ütles, et administratsioon on teadlik Iisraeli plaanidest ja toetab neid kaudselt. Küsimusele, kui kaua konflikt võib kesta, vastas ametnik, et see sõltub Iraani vastusest.

"Trumpi administratsioon usub kindlalt, et seda saab lahendada jätkates USA-ga läbirääkimisi," ütles ametnik, lisades, et USA ei kavatse Iisraelile midagi muud soovitada kui enesekaitse.

Iisraelis sai Iraani raketilöökides surma kolm, viga ligi 140 inimest

Iisraelis sai ööl vastu pühapäeva Iraani raketirünnakutes surma kolm ja viga ligi 140 inimest, teatas päästeteenistuse Magen David Adom kõneisik.

Riigi keskosas hukkusid 69-aastane naine, 80-aastane naine ja 10-aastane poiss ja veel 100 sai kannatada, ütles MDA kõneisik.

Shfela piirkonnas sai kannatada veel 37 inimest, lisas ta.

Teheranis kostsid plahvatused

Iraani pealinnas Teheranis kostsid ööl vastu pühapäeva kella 2.30 paiku plahvatused, kuid nende päritolu polnud kohe selge, teatasid AFP ajakirjanikud koha pealt.

Iraani uudisteagentuur Tasmin teatas varem, et Iisrael ründas Teheranis Iraani kaitseministeeriumi hoonekompleksi ja üks hoone sai kahjustada.

Iraani revolutsioonikaardivägi teatas omakorda, et ründas Iisraeli sõjalennukite tankimispaiku, samuti juudiriigi energiavarustuskeskusi.