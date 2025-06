Sõja 1208. päev: Ukraina sai Venemaalt tagasi veel ühe rühma sõjavange

Oluline Venemaa agressioonisõjas Ukrainas pühapäeval, 15. juunil kell 23.02:

- Ukraina sai Venemaalt tagasi veel ühe rühma sõjavange;

- Ukraina sai Venemaalt tagasi veel 1200 surnukeha;

- Ukraina peastaap: Vene armee kaotused on iga aasta kasvanud;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1170 sõdurit;

-Ukraina relvajõud teatasid rünnakust droonide tootmistehasele Tatarstanis.

Ukraina sai Venemaalt tagasi veel ühe rühma sõjavange

Ukraina ja Venemaa korraldasid laupäeval juba neljanda vangidevahetuse selle nädala jooksul ning Ukraina presidendi kinnitusel on lähiajal oodata järgmiste sõjavangide naasmist Venemaalt.

"Täna on järjekordne vahetus, neljas sel nädalal. See on väga oluline - me toome oma mehed Venemaa vangistusest koju tagasi. Ja seekord õnnestus meil tagasi saada meie ohvitsere armeest ja piirivalvest. Loomulikult on tänases vahetuses ka sõdurid ja seersandid," jagas president üksikasju.

Zelenskõi märkis, et paljud laupäeval tagasi saadutest on olnud Venemaal vangistuses alates 2022. aastast.

"Need on Mariupoli ja Azovstali kaitsjad, mehed teistest sõjaliste operatsioonide piirkondadest. Nad on juba kodus, juba Ukrainas. Kõigile antakse Venemaal karmides tingimustes veedetud vangistuses saadud vigastuste ravimiseks vajalikku abi. Paljude nende seisund on tõesti väga tõsine," rääkis Zelenski.

Uudisteagentuuri Unian teatel oli laupäeval vabastatud sõjavangide seas Ukraina armee, rahvuskaardi, piirivalve ja riikliku eritranspordi teenistuse sõjaväelasi. Unian ei teatanud vabastatud vangide arvu, kuid sotsiaalmeedias teatati 1200 vangist.

Another 1200 prisoners have been exchanged on both sides. It's the fourth swap this week.



For Ukraine, the freed POWs range in age between 21 and 63.



Again, there are soldiers whom Ukraine listed as missing believed KIA. pic.twitter.com/ZG3KR0KI5Y — Tim White (@TWMCLtd) June 14, 2025

Ka Ukraina ombudsman Dmõtro Lubinets rõhutas, et märkimisväärne osa laupäeval vabastatutest on ohvitserid. Vanim tagasisaadetutest on 63-aastane, noorim 21-aastane. Tema sõnul on vabastatute seas ka neid, keda peeti kadunuks.

Zelenski ütles laupäeval, Venemaa poolega on kokkulepe jätkata sõjavangide vahetust järgmisel nädalal. Ta märkis, et Ukraina jätkab tööd kõigi Venemaa vangistuses viibivate ukrainlaste kodumaale tagasisaatmise nimel.

"Me plaanime, et vahetused jätkuvad järgmisel nädalal, vähemalt selline on kokkulepe. Loodame, et Venemaa pool täidab oma osa neist humanitaarkohustustest ja täidab neid kokkulepitud viisil," ütles Ukraina riigipea.

Ukraina sai Venemaalt tagasi veel 1200 surnukeha

Ukraina teatas pühapäeval, et sai Istanbuli rahukõnelustel sõlmitud kokkuleppe alusel Venemaalt tagasi veel 1200 Ukraina sõduri surnukeha.

"Ukraina sai veel 1200 surnukeha, mis Vene poole andmetel kuuluvad Ukraina kodanikele, sealhulgas sõjaväelastele," ütles Ukraina sõjavangidega tegelemise koordinatsioonistaap sotsiaalmeedias.

Ukraina peastaap: Vene armee kaotused on iga aasta kasvanud

Ukrainas juba üle kolme aasta täiemahulist sõda pidava Vene armee kaotused on iga aasta üha kasvanud, teatas Ukraina relvajõudude peastaap.

Ukraina esitas täpsema statistika Venemaa väidetavate kaotuste kohta neljapäeval, 12. juunil, kui Kiievi arvestuste kohaselt ületasid Vene armee isikkoosseisu kaotused miljoni piiri. 12. juuni aruandes öeldi, et Vene Föderatsiooni inimkaotused ulatusid 1 000 340 sõjaväelaseni, vahendas väljaanne LIGA.net.

2022. aastal kaotasid okupandid 106 720 inimest (keskmiselt 340 inimest päevas).

2023. aastal ulatusid vaenlase kaotused 253 290 inimeseni (keskmiselt 693 päevas).

2024. aasta kohta - 430 790 inimest (keskmiselt 1177 päevas).

2025. aasta 4. juuni seisuga olid vaenlase kaotused juba ületanud 200 000 inimest. Keskmiselt on Vene relvajõud sel aastal kaotanud 1286 inimest päevas.

Ukraina peastaap tõi välja ka vaenlase kõige suuremate kaotuste päevad:

→ 28. november 2024 - okupandid kaotasid 2030 inimest päevas;

→ 19. detsember 2024 – 2200 okupanti;

→ 29. detsember 2024 – 2010 okupanti.

Ukraina ei täpsusta kaotuste sisu – kui palju on selle numbri sees hukkunuid, haavatuid, teadmata kadunuid või vangivõetuid.

Ukraina teatas oma sõjaväelaste kaotuste arvu viimati veebruari keskel – siis oli see umbes 46 000 langenud sõdurit. Haavata oli selleks ajaks saanud üle 380 000 sõduri. Lisaks on kümned tuhanded lahingutes kadunuks jäänud.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1170 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 003 860 (võrdlus eelmise päevaga +1170);

- tankid 10 937 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 22 804 (+6);

- suurtükisüsteemid 29 190 (+33);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1419 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1186 (+1);

- lennukid 416 (+0);

- kopterid 337 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 40 709 (+123);

- tiibraketid 3337 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 52 017 (+89);

- eritehnika 3915 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Ukraina relvajõud teatasid rünnakust droonide tootmistehasele Tatarstanis

Ukraina relvajõudude peastaap teatas, et pühapäeval tabasid Ukraina droonid Jelabuga linnas asuvat lahingdroone tootvat tehast.

Venemaa võimude teatel hukkus Tatarstani tehase rünnaku tagajärjel üks inimene.

Ukraina sõjaväe sõnul kasutatakse seda rajatist Ukraina territooriumil mehitamata õhusõidukite tootmiseks, katsetamiseks ja rünnakuteks, eelkõige energia- ja tsiviilinfrastruktuuril".

"On kinnitatud, et relvad on jõudnud sihtmärgini," väitis Ukraina relvajõudude peastaap, kuid lisas, et rünnaku tulemused on selgitamisel.

Tatarstani juht Rustam Minnihanov kinnitas pühapäeval Ukraina droonide rünnakut ja teatas, et mehitamata õhusõiduki likvideerimisel kukkusid seadme killud Jelabuga oblastis asuva autotehase kontrollpunkti hoonele.

Minnihanovi sõnul hukkus üks töötaja ja 13 inimest sai vigastada.

Jelabuga, kus asub väidetav Shahed-tüüpi kamikazedroonide tootmiskoht, on korduvalt olnud Ukraina droonirünnakute sihtmärgiks.