Ukraina sai Venemaalt tagasi veel ühe rühma sõjavange

"Täna on järjekordne vahetus, neljas sel nädalal. See on väga oluline - me toome oma mehed Venemaa vangistusest koju tagasi. Ja seekord õnnestus meil tagasi saada meie ohvitsere armeest ja piirivalvest. Loomulikult on tänases vahetuses ka sõdurid ja seersandid," jagas president üksikasju.

Zelenskõi märkis, et paljud laupäeval tagasi saadutest on olnud Venemaal vangistuses alates 2022. aastast.

"Need on Mariupoli ja Azovstali kaitsjad, mehed teistest sõjaliste operatsioonide piirkondadest. Nad on juba kodus, juba Ukrainas. Kõigile antakse Venemaal karmides tingimustes veedetud vangistuses saadud vigastuste ravimiseks vajalikku abi. Paljude nende seisund on tõesti väga tõsine," rääkis Zelenski.

Uudisteagentuuri Unian teatel oli laupäeval vabastatud sõjavangide seas Ukraina armee, rahvuskaardi, piirivalve ja riikliku eritranspordi teenistuse sõjaväelasi. Unian ei teatanud vabastatud vangide arvu, kuid sotsiaalmeedias teatati 1200 vangist.

Another 1200 prisoners have been exchanged on both sides. It's the fourth swap this week.



For Ukraine, the freed POWs range in age between 21 and 63.



Again, there are soldiers whom Ukraine listed as missing believed KIA. pic.twitter.com/ZG3KR0KI5Y — Tim White (@TWMCLtd) June 14, 2025

Ka Ukraina ombudsman Dmõtro Lubinets rõhutas, et märkimisväärne osa laupäeval vabastatutest on ohvitserid. Vanim tagasisaadetutest on 63-aastane, noorim 21-aastane. Tema sõnul on vabastatute seas ka neid, keda peeti kadunuks.

Zelenski ütles laupäeval, Venemaa poolega on kokkulepe jätkata sõjavangide vahetust järgmisel nädalal. Ta märkis, et Ukraina jätkab tööd kõigi Venemaa vangistuses viibivate ukrainlaste kodumaale tagasisaatmise nimel.

"Me plaanime, et vahetused jätkuvad järgmisel nädalal, vähemalt selline on kokkulepe. Loodame, et Venemaa pool täidab oma osa neist humanitaarkohustustest ja täidab neid kokkulepitud viisil," ütles Ukraina riigipea.