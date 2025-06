Ida-Virumaal läbis 18 turismiettevõtet külalislahkuse koolituse

Ida-Viru turismiklastri arendusjuhi Anu Kõrge sõnul tähistab külalislahket võõrustajat kuldse südame kujuline märgis. Kuid loodetavasti märkab külastaja eelkõige lahket vastuvõttu.

"Väga loodame, et ta saab kõikides nendes kohtades naeratuse osaliseks, talle jagatakse informatsiooni ka piirkonna vaatamisväärsuste kohta, räägitakse võib-olla isegi lugusid ja pannakse ta tõesti tundma teretulnuna. Toredaid kohti ja külalislahkeid kohti on veel ja on palju, aga jah, nendes märgise kohtades on võetud see külalislahkus nüüd eriti luubi alla ja tehakse sellega tööd," rääkis Kõrge.

Tema sõnul on külalislahkuse puhul tegemist küll elementaarse turismiteenindusega, kuid asju on alati võimalik veel paremini teha ja külalislahkuse märgist võiks pidada teeninduse kvaliteedimärgiks.

"Kui külaline tuleb, siis näiteks restorani minnes on loomulikult minu jaoks väga oluline see, et ma saaks maitsvat toitu. Aga tavaliselt, mis ikkagi meelde jääb, on see tunne, millega ma sealt ära lähen - kuidas minuga seal käituti, kas mind märgati. Selliseid, eristuvalt häid kogemusi me püüamegi pakkuda," selgitas Kõrge.

Külalislahkuse märgise saajate seas on peamiselt Ida-Viru spaad ja majutusettevõtted. Toitlustajad on selges vähemuses, tõdes Ida-Viru turismiklastri arendusjuht.

"Toitlustajaid võiks rohkem olla, mitte ainult neid, kes märgist soovivad, vaid üldse Ida-Virumaal võiks olla rohkem toitlustajaid. Ei peagi alati olema uhked restoranid, vaid just sellised kodused ja autentset kogemust pakkuvad kohad," rääkis Kõrge.

Ida-Viru turismiklaster loodab, et külalislahkeid, hotelle ja spaasid külastanud turistid jätavad teeninduse kohta ohtralt tagasisidet.

Järgmised külalislahkuse märgised on kavas välja anda aasta pärast.