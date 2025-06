Tallinna Lennusadamas tähistati reservväelaste nädala algust

Eestil on kokku üle 100 000 reservväelase, kes koos liitlastega on valmis vajadusel meie riigi kaitseks välja astuma. Reservväelaste nädalal on igaühel võimalus lähemalt tutvuda kaitseväelaste tegevusega, elada kaasa näidislahingule, oma käega proovida relvi ja tehnikat ning võtta mõõtu taktikalisel lahingrajal.

Nädala jooksul korraldab kaitseministeerium sarnaseid tänu- ja kogupereüritusi ka Tartus, Pärnus ja Rakveres.

Kaitseministeeriumi kaitsetahte arendamise osakonna juhataja Helmuth Martin Reisner ootab, et ühiskond oskaks reservväelasi tunnustada.

"Kui me vaatame reservväelaste seas läbi viidud küsitlusi, siis nad on ise kinnitanud, et üks asi, mis motiveerib meie reservväelasi riigikaitsesse panustama on see, et nad tunnetavad ühiskondlikku toetust. Minu ootus sellele nädalale on see, et me märkame meie reservväelasi, me patsutame neid õlale ja ütleme neile aitäh selle panuse eest ja et neid võimalikult palju oleks ja nad tunnetaksid, et nad on ühiskonnas väärtustatud ja me kõik näitaksime seda," rääkis Reisner.