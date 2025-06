Üle USA protestiti Donald Trumpi ja tema poliitika vastu

Suurimad meeleavaldused peeti New Yorgis, Denveris, Chicagos ja Los Angeleses.

Meeleavaldajad kritiseerisid eriti Trumpi otsust saata Los Angelesse rahvuskaartlasi ja merejalaväelasi suruma maha sisserännanute toetuseks peetavaid meeleavaldusi.

"Olen siin, et protestida selle vastu, mis meie valitsuses toimub. See hävitab meie demokraatia," ütles meeleavaldaja Santa Barbaras Jean.

"Ma tahan, et mu tütar saaks aru, kuidas on võidelda demokraatia eest, sest ma loodan, et tal pole vaja seda teha, kui ta vanemaks saab. Aga ma tahan, et ta teaks, et ta võib alati võidelda selle eest, mis õige," lisas meeleavaldaja New Yorgist.

"Ma seisan siin nende eest, kes ise ei saa. Ma arvan, see on väga tähtis, ausalt. Ma töötan ehitusel ja seal pole kedagi peale sisserännanute. Pooled majad, mida sa siin taustal näed, on sisserännanute ehitatud ja kahjuks pole neil õigust siin olla, sest valitsus võtab selle õiguse neilt ära. Seepärast ma arvan, et on väga tähtis, et need, kes saavad sõna võtta, oleks ka nende hääleks," ütles ka meeleavaldaja Austinis Alejandro.