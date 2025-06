Iisrael teatas Iraani luureülema tapmisest

"Tapsime äsja Teheranis Iraani luure juhi ja tema asetäitja, sest hetkel on meie piloodid Teherani kohal ning ründavad seal sõjalisi ja tuumaobjekte," ütles Iisraeli peaminister USA telekanalile Fox News pühapäeval antud intervjuus.

Netanyahu selgitas Iisraeli sõjaväe tegevust sellega, et tema sõnul Iraan ning sealhulgas ka revolutsioonikaardivägi töötas kontinentidevaheliste ballistiliste rakettide loomise kallal.

Lisaks plaanis Iraan Netanyahu väitel anda tuumarelva Jeemenis tegutsevatele Huthi mässulistele.

Iraan ei ole luurejuhi ja tema asetäitja surma seni kinnitanud.

Varasemalt on Iisrael tapnud juba mitu Iraani kõrget sõjaväejuhti, sealhulgas ka revolutsioonikardiväe komandöri.

Iisrael alustas ööl vastu reedet õhulöökide andmist Iraanile, põhjendades seda sellega, et Teheran oli jõudnud lähedale tuumarelva loomisele, mis oleks hakanud ohustama Iisraeli riigi eksistentsi.

Iraan on vastanud raketirünnakutega Iisraelile.

Esmaspäeva hommikuse seisuga on Iraanis surma saanud 224 ja vigastada 1227 inimest.

Iisraeli teatel on Iraan tulistanud reedest alates tema pihta 270 raketti, millest 22 on pääsenud õhukaitsest läbi ning toonud kaost äärelinna elurajoonides, tappes 14 ja haavates 390 inimest.

Netanyahu esitas kaks tingimust Iraani-vastase operatsiooni lõpetamiseks

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et Iisrael lõpetab rünnakud Iraanile pärast seda, kui hävitab islamivabariigi tuumarelva loomise võime või kui Teheran nõustub USA presidendi Donald Trumpi ettepanekuga loobuda uraani rikastamisest.

"Noh, see lõpeb siis, kui me need [tuuma]võimekused hävitame, ja me teeme seda," ütles Iisraeli peaminister USA telekanalile Fox News antud intervjuus.

Netanyahu vastas ka Iraani välisministri Abbas Araghchi sõnadele, kes ütles, et Iraan lõpetab Iisraeli ründamise, kui Iisrael lõpetab oma rünnakud. Teherani esindaja süüdistas ka Iisraeli selles, et Iraani ja USA tuumaläbirääkimised katkesid. "No esiteks on see jama. Sel ajal kui nad läbirääkimisi pidasid, postitas ajatolla (Iraani kõrgeim juht - toim.) ise ikka ja jälle sotsiaalmeedias: "Surm Iisraelile. Iisrael tuleb hävitada." Kas see on mingi hea tahe? Nad ei olnud ausad ja me nägime seda meie luureandmetes," rääkis Iisraeli peaminister.

Teiseks rõhutas Netanyahu, et Iisrael ei nõustu relvarahuga, mille ajal Iraan saab jätkata tuumapommide ja ballistiliste rakettide väljatöötamist. "See ei ole deeskaleerimise küsimus. See ei ole relvarahu küsimus. Küsimus on nende asjade peatamises, mis ohustavad meie ellujäämist. Ja me püüame neid peatada. Ma arvan, et võime seda teha. Aga kui nad (iraanlased – toim.) on nõus president Trumpi tingimustega nõustuma, on see hoopis teine ​​asi," lisas Iisraeli valitsusjuht.