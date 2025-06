Pikad pühad muudavad praamisõidu saartele rahvarohkeks

Neli järjestikust vaba päeva tekitavad inimestes soovi juba varakult saartele sõita. Mandri ja suursaarte vahelist parvlaevaliiklust korraldav TS Laevad prognoosib jaanipäevareisidele suurt nõudlust.

"Jaanireisid tulevad kindlasti rahvarohked, sest populaarsematele päevadele on e-piletid sõidukitele välja müüdud," ütles TS Laevade teenindus- ja kommertsjuht ning juhatuse liige Katrin Aron.

TS Laevad eeldab, et saartele minek hajub mitme päeva peale, ent tagasitulek saartelt koondub ilmselt suuresti teisipäevale, 24. juunile.

Reedel, 20. juunil on saada veel praamipileteid Virtsust hommikul 5.35–9.05 reisidele, ülejäänud selle päeva reisid on välja müüdud. Rohukülast on võimalik saada pileteid veel 6.30 ja 8.30 reisidele.

Laupäeval, 21. juunil on saada praamipileteid Virtsust hommikul 6.45, õhtul 22.15 ning Rohukülast 23.

Pileteid on mõlemale liinil võimalik rohkem soetada veel neljapäevaks, 19. juuniks. "Kõiki, kellel ei ole õnnestunud endale e-piletit soetada, julgustame tulema üldjärjekorda," märkis Aron.

"Rohukülas müüme e-piletitena välja 70 ja Heltermaal 60 protsenti laeva täituvusest, seega üldjärjekorda saabunutele jääb veel vastavalt 30 ja 40 protsenti laevast. Saaremaa liinil müüme eelmüügist 70 protsenti laeva mahutavusest, seega jagub veel kuni 30 protsendi ulatuses üldjärjekorra pileteid," rääkis Aron.

Virtsu-Kuivastu liinile on jaanideks kaasatud ka juba alates neljapäevast, 19. juunist parvlaev Regula, mis teeb lisareise olukorras, kui suurtest parvlaevadest jääb maha 40 sõiduautot. Selliselt toimuvad lisareisid parvlaevaga Regula kuni augustikuu lõpuni.

Öösel tehakse lisareis, kui pärast viimase parvlaeva väljumist jääb kaile veel 100 liinimeetrit sõidukeid ehk umbes 20 sõiduautot.

Ooteaegasid sadamas on raske ette ennustada. Samas e-piletiga õigel ajal sadamasse saabudes (umbes 15–20 minutit enne oma reisi) on üle mere saamine kiire. "Üldjärjekord võib meie arvates ajaliselt kõige pikemaks kujuneda saarelt tagasi minnes teisipäeval, 24. juunil," märkis Aron.

Saarelt äraminekuks on graafikusse täiendavalt lisatud väljumised Kuivastust kell 23.25 ja südaööl ning vajadusel teevad öösel lisareise ka parvlaevad Tõll ja Piret. Samuti on kogu päeva abiks parvlaev Regula.

TS Laevade esindaja palub inimestel võimalusel üle vaadata oma võimalused ning planeerida reis mõnele vähem populaarsele päevale või ajale. "Kui see pole võimalik, siis palume säilitada rahulik meel," rääkis Aron.

"Võib-olla võtta kaasa pisut sööki ja jooki ning miks ka mitte näiteks hea raamat. Kindlasti tuleb kasuks hea seltskond, et järjekorras veetmisest omaette elamus teha," sõnas Aron.

Neil, kes on soetanud endale e-pileti, soovitab TS Laevad kohale tulla oma ostetud reisile, mitte teisel ajal üldjärjekorda ootama. Rahvarohkel ajal on see ülimalt oluline, et vältida ummikute tekkimist.

TS Laevad palub Virtsu-Kuivastu liinile kohale tulla 15–20 ja Hiiumaa liinile 30 minutit enne reisi väljumist.