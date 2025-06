Pärnus ei ole linnavalitsus jätkuvalt rahul uue lasteasutuste toitlustajaga

Pärnu linn ootab Baltic Restaurants ettevõttelt väljastusköökide avamist ja parandusi menüüs ning on esimese nädala ebakvaliteetse teenuse eest esitanud ettevõttele kahjunõude. Baltic Restaurants põhjendab probleeme ajapuudusega.

"Seis on võrreldes sellega, kui 2. juunil käesoleval aastal meil selline ebameeldiv olukord tekkis, siis oluliselt paremaks läinud, et toitu jõuab õigeaegselt lasteaedadesse. Me oleme saanud valdavalt positiivset tagasisidet toidu maitse osas. Me oleme ettevalmistamas ka üleminekut olukorrale, kus siis suurematesse lasteaedadesse tulevad toiduväljasusköögid, kuhu tuuakse kogu lasteaia toit suuremates tarnemahutites. Sealt need siis väljastatakse köögis juba rühmade kaupa ja eridieete järgides lasteaiaõpetaja abidele, nii nagu seda tehti vanasti," lausus Pärnu abilinnapea Ene Täht.

Tähe sõnul kerkis aga uus mure menüüdega, kus lastele pakuti kohati võõrast toitu, mida lapsed ehk süüa ei julge või soovi.

"Hetkel on nüüd lapsevanemate mure pigem selles osas, et see praegune menüü, mis on küll äärmiselt tervislik ja mitmekülgne - seal on väga palju selliseid võõraid maitseid sees, mida lapsed varem ei ole proovinud, kuid nüüdseks ehk siis kolmandaks nädalaks, oleme korrigeerinud menüüsid lähtudes siis lapsevanemate soovidest," sõnas Täht.

Baltic Restaurants Estonia juhatuse liige Aaro Lode hinnangul on olukord võrreldes varasemaga totaalselt muutunud.

"Kui esimesed kolm päeva ikka olid väga ebaõnnestunud, siis peale seda on olukord täiesti muutunud. Me oleme väga palju menüümuudatusi teinud ja oleme süsteemseid muudatusi teinud. Kui siin kriitika oli, et menüü on lastele võõras, siis me oleme peale seda menüüd muutnud," ütles Lode.

"Me oleme lahendamas ka seda küsimust, et kui on väga suur ootus, et lasteaedade köögid hakkaksid uuesti tööle, siis esimesse kööki oleme juba leidnud töötaja, kes aitab seal toitu jagada ja jaotada. Otsime ka teistesse köökidesse, et neid väikseid kööke siis võimaluse korral järjest avada, aga ega inimeste leidmine täna ei ole nii kerge Pärnus keset suve," lisas Lode.

Ühtlasi kinnitas Baltic Restaurants Estonia juhatuse liige, et toidukoguste, kvaliteedi ja toidu õigeaegse kohaletoimetamisega ei ole enam probleeme.