Ukraina: Venemaa raskendab teadlikult surnukehade tuvastamist

"Pärast iga repatrieerimist algab vaevarikas töö: lahkamine, uurijapoolne põhjalik läbivaatus, DNA-test, iga üksikasja kontrollimine. See protsess on niigi keeruline ja pikk. Venemaa teeb tuvastamisprotsessi meie jaoks tahtlikult veel keerulisemaks," kirjutas minister Telegramis.

Ta märkis, et vahel tagastavad venelased isegi surnute kehaosi vangivahetuste erinevates järkudes.

"Surnukehad tagastatakse äärmiselt moonutatud olekus, kehaosad eri kottides. On juhtumeid, kus ühe inimese säilmed tagastatakse isegi repatrieerimise eri järkudes," lausus Klõmenko.

Klõmenko sõnul anti viimaste vahetuste käigus Ukrainale segi ukrainlaste surnukehadega ka Vene sõdurite laipu.

"Kahjuks on see tõsiasi. Venelased võisid teha seda tahtlikult, et suurendada üleantavate surnukehade arvu ja hoida meie eksperte hõivatuna, lisades kogu sellele küünilisele teabesurvele veelgi raskust. Või oli see nende tavapärane hoolimatu suhtumine omaenda inimestesse?" sõnas Klõmenko.

Samas kinnitas minister, et need surnukehad tuvastatakse igal juhul.

"Meie asjatundjad töötavad võimaluse piiril. Iga läbivaatus viiakse läbi hoolikalt ja rohkem kui üks kord. Spetsialistid on koolitatud, laborid on varustatud, protsessid on läbi töötatud. Suurim väljakutse on aeg," lisas Klõmenko.

Minister kinnitas, et tuvastamisprotsessi kiirendatakse nii palju kui võimalik, kuid iga suure langenute vahetusega muutub see raskemaks.

"Me mõistame perekondade valu ja ootusi. Meil ​​ei ole õigust teha viga. Meie jaoks ei ole see statistika. Need on inimesed ja igaüks neist väärib korralikku suhtumist," lausus Klõmenko.

Ukraina teatas pühapäeval, et sai Istanbuli rahukõnelustel sõlmitud kokkuleppe alusel Venemaalt tagasi veel 1200 Ukraina sõduri surnukeha.

"Ukraina sai veel 1200 surnukeha, mis Vene poole andmetel kuuluvad Ukraina kodanikele, sealhulgas sõjaväelastele," ütles Ukraina sõjavangidega tegelemise koordinatsioonistaap sotsiaalmeedias.