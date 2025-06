Soome, Läti ja Eesti riigipead pooldavad Palestiina riigi loomist

"Me tahame relvarahu, me tahame, et tapmine peatuks ja seejärel tahame, et mindaks üle läbirääkimistele. On raske öelda, kas see võib juhtuda päeva või paariga või kestab praegune rünnak Iraanile üle nädala. See on väga keeruline olukord," sõnas Soome president Alexander Stubb.

"Minu enda riik on alati kuulunud nende hulka, kes ütlevad, et me peame leidma viisi, kuidas olla palju tõhusam, tuua kõik osalised kokku. Aga oleme alati tunnistanud, et viimaks hääletatakse ÜRO peaassambleel erinevalt, tehakse erinevaid avaldusi, tunnustamispoliitikat jne," ütles Läti president Edgars Rinkevics.

"Eesti ametlik seisukoht on kahe riigi lahendus. Me ei ole tunnustanud Palestiinat iseseisva riigina. Seepärast, et minu isikliku arvamuse kohaselt on küll paljud riigid tunnustanud Palestiinat riigina, siiski ta aga riigina ei eksisteeri," lausus Eesti president Alar Karis.