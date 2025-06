Venemaa õhurünnakus Kiievile hukkus vähemalt 14 inimest

Oluline Ukraina sõjas teisipäeval, 17. juunil kell 8.27:

- Venemaa ründas Kiievit droonide ja rakettidega;

- Vene droonirünnakus Odessale sai vigastada 13 inimest;

- Meedia: Vene keemiatehas peatas pärast Ukraina droonirünnakut tegevuse;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1060 sõdurit.

Venemaa ründas Kiievit droonide ja rakettidega, hukkus vähemalt 14 inimest

Venemaa ründas ööl vastu teisipäeva Kiievit taas ballistiliste rakettide ja droonidega.

Peaaegu üheksa tundi kestnud rünnaku käigus tulistasid Vene väed Ukraina pealinna pihta välja suurel hulgal ründedroone ja ballistilisi rakette.

Viimaste teadete kohaselt on hukkunud 14 ja vigastada saanud vähemalt 55 inimest, kellest 30 on haiglaravil, kirjutab The Kyiv Independent.

Kiievi linna sõjaväevalitsuse ülem Tõmur Tkatšenko teatas varem, et Solomjanski linnaosas sai viiekorruselises elumajas puhkenud tulekahjus vigastada vähemalt 18 inimest. Kuus vigastatud on haiglaravil.

Tkatšenko ütles, et rünnak tekitas ka teisele kõrghoonele konstruktsioonikahjustusi. Kohapeal on päästetöötajad ja ohvrid võivad rusude all lõksus olla.

Kyiv now, as a result of a Russian attack. pic.twitter.com/NAOBtLh1XL — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) June 17, 2025

Kella 3.00 kohaliku aja järgi oli rünnaku tekitatud kahju registreeritud 12 asukohas Kiievi Solomjanski, Svjatosõnskõi, Darnõtskõi, Dniprovski, Podilski ja Obolonski rajoonis.

Rünnakupaikadesse saadeti esmareageerijad.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatel suri rünnaku ajal Solomjanski rajooni hoones, mille vastas asus koht, kus meedikud vigastatuid abistasid, 62-aastane USA kodanik. Meditsiinitöötajad kinnitasid bioloogilist surma.

Solomjanski rajoonis said kahjustada elamu ülemised korrused ning Darnõtskõi rajoonis langesid kahte kohta rususid, millest ühes puhkes tulekahju.

Uudisteväljaande Suspilne teatel kahjustasid droonid Kiievi lennundusinstituudi ühiselamuid. Droonid tabasid instituudi 10. korrust ja purustasid veel kolme korteri aknaid.

Väljaspool pealinna tekitasid rünnakud kahju ja vigastasid tsiviilisikuid ka teistes Kiievi oblasti linnades. Regionaalvalitsuse teatel sai vigastada vähemalt üks naine ja mitu kodu said kahjustada.

Rünnakule järgnes ööl vastu esmaspäeva toimunud droonirünnakute seeriale, mis olid suunatud Kiievi oblastile, sealhulgas nii pealinnale kui ka ümbritsevatele asulatele. Obuhivi rajoonis sai piirkondlike võimude teatel vigastada 60-aastane mees.

Uniani väitel alustas Venemaa õhtul rünnakulainet droonidega Shahed, mis pani Ukraina õhukaitse tegutsema. Seejärel hoiatasid õhujõud juba kahe Murmanski piirkonnast tulnud pommituslennuki Tu-95 eest. Lisaks sellele tegutses Vene hävitaja MiG 31.

Vene droonirünnakus Odessale sai vigastada 13 inimest

Venemaa droonirünnakus Odessale said vigastada 13 inimest, sealhulgas üks laps, teatasid piirkondlikud võimud teisipäeva hommikul.

Odessa oblasti kuberner Oleh Kiperi teatel olid kõik 13 vigastatut haiglasse viidud.

Rünnak kahjustas ka linna tsiviiltaristut, sealhulgas elamuid.

Sündmuskohal töötavad päästeteenistused ja vabatahtlikud rusude koristamisega.

Umbes miljoni elanikuga sadamalinn Odessa asub Ukraina Musta mere rannikul ja on kogu täiemahulise sõja vältel olnud Venemaa rünnakute sagedane sihtmärk.

Meedia: Vene keemiatehas peatas pärast Ukraina droonirünnakut tegevuse

Nevinnomõsski Azoti keemiatehas – üks Venemaa suurimaid lämmastikväetise ja ammoniaagi tootjaid ning Kremli sõjatööstuskompleksi võtmetarnija – on tootmise peatanud, teatas Venemaa sõltumatu meediaväljaanne Astra esmaspäeval.

Astra andmetel peatas keemiatehas tootmise Ukraina droonirünnakute otsesel tagajärjel. Rünnak – mida Ukraina peastaap 14. juunil kinnitas – oli suunatud kahele suurele sõjatööstusrajatisele Venemaal, sealhulgas Stavropoli krais asuvale Nevinnomõsski Azoti tehasele. Väidetavalt varustas rajatis Venemaa relvade ja kütuse tootmist vajalike toorainete ja komponentidega.

Ukraina riikliku desinformatsioonivastase keskuse juhi Andrii Kovalenko sõnul toodab tehas aastas kuni miljon tonni ammoniaaki ja üle miljoni tonni ammooniumnitraati ning on "Venemaa sõjatööstuskompleksi kriitilise tähtsusega element".

Kovalenko märkis, et ammooniumnitraat on lõhkeainete ja suurtükimürskude põhikomponent. Ta lisas, et tehas sünteesib ka kahesuguse kasutusega kemikaale, mida kasutatakse sageli granaadiheitjate, miinide ja raketilaengute tootmisel.

Keemiatehas kuulub EuroChem Groupile, mille omanik on Vene miljardär Andrei Melnitšenko, kelle suhtes on sanktsioonid kehtestanud Kanada, Euroopa Liit, Jaapan ja Ühendkuningriik.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1060 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 006 120 (võrdlus eelmise päevaga +1060);

- tankid 10 940 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 22 814 (+3);

- suurtükisüsteemid 29 228 (+20);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1419 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1187 (+0);

- lennukid 416 (+0);

- kopterid 337 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 40 981 (+177);

- tiibraketid 3346 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 52 175 (+79);

- eritehnika 3916 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.