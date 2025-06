Iraan ründab Iisraeli vahetpidamata kuni koiduni, teatas ööl vastu teisipäeva riigi revolutsioonikaart. Iisraeli armee hoiatas teisipäeva varahommikul, et on tuvastanud uusi Iraanist väljatulistatud rakette. Trump lahkub Lähis-Ida kriisi tõttu G7 tippkohtumiselt.

Oluline Iisraeli-Iraani konfliktis teisipäeval, 17. juunil:

- Iisraeli armee tühistas riigi põhjapiirkondadele antud õhuhäire;

- Iisraeli armee hoiatas uute Iraanist väljatulistatud rakettide eest;

- Trump lahkub Lähis-Ida kriisi tõttu G7 tippkohtumiselt;

- Hegseth: USA paigutab Lähis-Itta lisavõimekusi;

- Trumpi hoiatusel peaksid kõik koheselt Teheranist evakueeruma;

- Iraan lubas Iisraeli rünnata vahetpidamata kuni koiduni.

Iisraeli armee tühistas riigi põhjapiirkondadele antud õhuhäire

Iisraeli armee hoiatas teisipäeva varahommikul, et on tuvastanud uusi Iraanist välja tulistatud rakette, kuid tühistas hoiatuse kiiresti ja teatas, et inimesed ei pea enam varjuma.

"Nüüd on lubatud lahkuda kaitstud ruumidest Põhja-Iisraelis," kinnitas Iisraeli armee suhtlusvõrgustikus Telegram.

Varem oli armee hoiatanud, et Iraanist väljatulistatud raketid on suundumas Põhja-Iisraeli poole ja tehakse tööd ohu tõrjumiseks.

Iisrael ja Iraan vahetasid teisipäeval juba viiendat päeva õhulööke, millega süvendavad kartusi, et konflikt võib eskaleeruda või levida üle piiride.

Iisraeli armee hoiatas uute Iraanist väljatulistatud rakettide eest

Iisraeli armee hoiatas teisipäeva varahommikul, et on tuvastanud uusi Iraanist väljatulistatud rakette.

"Mõni hetk tagasi hakkasid õhuhäiresireenid tööle mitmes piirkonnas Põhja-Iisraelis pärast Iraanist Iisraeli riigi suunas välja tulistatud rakettide tuvastamist," postitas Iisraeli armee suhtlusvõrgustikku Telegram.

Armee kinnitusel töötatakse ohu tõrjumiseks.

Trump lahkub Lähis-Ida kriisi tõttu G7 tippkohtumiselt

Valge Maja teatel lahkub USA president Donald Trump Iisraeli-Iraani sõja tõttu maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumiselt esmaspäeva õhtul ehk päeva võrra varem.

Valge Maja teadaanne tuli pärast seda, kui Trump soovitas Teherani elanikel evakueeruda.

"Lähis-Idas toimuva tõttu lahkub president Trump esmaspäeva õhtul pärast õhtusööki riigipeadega," kirjutas Valge Maja pressisekretär Karoline Leavitt sotsiaalmeedias.

Meediakanal Fox News teatas samal ajal, et Trump kutsus Ühendriikidesse naasmise ajaks kokku riikliku julgeolekunõukogu.

Hegseth: USA paigutab Lähis-Itta lisavõimekusi

Ühendriigid tugevdavad oma sõjalist kohalolekut Lähis-Idas, et parandada oma kaitsevõimekusi, ütles esmaspäeval USA kaitseminister Pete Hegseth.

Hegseth tegi avalduse ajal, mil Iraan ja Iisrael hoogustasid õhurünnakuid teineteise vastu.

"Nädalavahetusel andsin ma korralduse paigutada lisavahendeid Ühendriikide keskväejuhatuse vastutusalasse," postitas Hegseth sotsiaalmeedias.

"USA vägede kaitsmine on meie peamine prioriteet ja nende paigutuste eesmärk on tugevdada meie kaitsevõimekusi piirkonnas," lisas USA kaitseminister.

Trumpi hoiatusel peaksid kõik koheselt Teheranist evakueeruma

USA president Donald Trump kutsus esmaspäeval Teherani elanikke üles lahkuma, millega toetas Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu varasemaid hoiatusi.

"Kõik peaksid Teheranist kohe evakueeruma!" kirjutas Trump oma sotsiaalmeediakanali Truth Sociali kontol Kanadas toimuva maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumise ajal.

Trump ei lisanud hoiatusele koheselt muid üksikasju.

Iraan lubas Iisraeli rünnata vahetpidamata kuni koiduni

Iraan ründab Iisraeli vahetpidamata kuni koiduni, teatas ööl vastu teisipäeva riigi revolutsioonikaart.

"Üheksas kombineeritud drooni- ja raketirünnakute laine on alanud ja jätkub vahetpidamata kuni koiduni," kinnitas revolutsioonilise kaardiväe pressiesindaja Ali Mohammad Naini ametliku uudisteagentuuri IRNA vahendusel.