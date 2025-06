Tallinna Stockmanni ristmiku nurgale kerkivad uued ärihooned

Teisipäeval kehtestatud detailplaneeringu järgi kerkivad Tartu maanteele Stockmanni ristmiku serva uued ärihooned ning Tartu maantee ja Kunderi tänava vahele uus elumaja. Sellega kerkivad uued ja kõrgemad hooned ka viimasele krundile Stockmanni ristmiku piirkonnas, kus siiani on veel vanad ja madalad majad.

Planeeritud ala asub Tartu maantee ja Kunderi tänava vahel, Liivalaia tänava ristmiku Tartu maantee ja Pronksi tänava poolses nurgas. Kunderi 8a kinnistu sihtotstarbeks on 95 protsendi ulatuses elamumaa ja viie protsendi jagu ärimaad; Tartu mnt 33 kinnistu on puhtalt ärimaa. Ehitusõigus antakse äri- ja elamumaa sihtotstarbega krundile ühe kuuekorruselise äriruumidega korterelamu ehitamiseks ja ärimaa sihtotstarbega krundile viie seitsmekorruselise plokistatud ärihoone ehitamiseks.

Suures osas on alale kavandatud äriotstarbelised ruumid, nagu bürood, kaubandus-, teenindus- ja toitlustusettevõtetele mõeldud ruumid ja

spordisaal.

Elamumaale kavandatud hoones saab olema kuni 30 korterit ning see jääb kvartali siseosasse ehk tänavatest eemale. Krundile on planeeritud kuni 30 parkimiskohta.

Viie ärihoone plokk hakkab osaliselt paiknema Taru maantee ääres ning ploki juurde on kavandatud 82 parkimiskohta.

Tartu mnt 33 kinnistu sihtotstarbeks on praegu elamumaa ja tootmismaa Kunderi 8a kinnistul tootmismaa, mõlema omanik on OÜ Helicom.

Tartu mnt 33 kinnistu on praegu kasutusel tasulise parklana. Kunderi 8a kinnistul asuvad endise tubakavabriku Leek hooned, mis on ümber ehitatud. Kinnistul asuvad hooned on kuni kolmekorruselised ning nendes asuvad kauplused (näiteks Humana), bürood ja teenindusettevõtted.

Detailplaneeringu koostas Entec Eesti. Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 2007. aasta novembris OÜ Helicom, koostamine algatati aastal 2012.