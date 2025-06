Hormuzi väina lähedal põrkasid laevad kokku

Araabia Ühendemiraatide rannikul Hormuzi väina lähedal põrkasid kaks laeva kokku. Iraani lähistel asuvas merekoridoris on viimastel päevadel sagenenud navigatsioonisüsteemide häired.

Araabia Ühendemiraatide rannavalve teatas teisipäeval, et evakueeris naftatankerilt Adalynn 24 inimest pärast kahe laeva kokkupõrget Omaani lahes Hormuzi väina lähedal.

Bloomberg kirjutab, et laeva profiil vastab Vene varilaevastikku kuuluvale alusele. 23 aastat vana tanker Adalynn sõidab Antigua ja Barbuda lipu all, sel puudub kindlustus ning alust on sageli nähtud ka Venemaa Ust-Luga ja India Vadinari vahelisel liinil.

Bloombergi teatel on teine kokkupõrkes osalenud alus viis aastat vana, Libeeria lipu all sõitev Front Eagle.

Ka Briti merejulgeolekufirma Ambrey teatas Araabia Ühendemiraatide (AÜE) ranniku lähedal toimunud intsidendist.

Firma edastas, et Khor Fakkanist 22 meremiili idas aset leidnud intsidendi põhjus ei ole julgeolekuga seotud.

Mereväe allikad ütlesid Reutersile, et viimastel päevadel on Hormuzi väina ja Pärsia lahe ümbruses laiemalt sagenenud häired kommertslaevade navigatsioonisüsteemides, mis mõjutavad piirkonnas sõitvaid laevu.

Ambrey teatasid hiljem, et navigatsioonisüsteemide häiretel pole antud intsidendiga seost.

Laeva jälgimisandmete kohaselt koges Front Eagle signaalihäireid 15. ja 16. juunil, kui see Asaluyeh'st mööda sõitis, kuid mitte õnnetuspaiga lähedal.

"Kirjutamise ajal saame vaid kinnitada, et tegemist ei ole turvaintsidendiga. Jätkame põhjuse uurimist," ütles Ambrey analüütik Daniel Smith, esitamata täiendavaid üksikasju, vahendab Bloomberg.

Hormuzi väin asub Omaani ja Iraani vahel, selle laius on vaid veidi üle 30 kilomeetri.

Umbes viiendik maailma naftakaubandusest toimub läbi väina. Vortexa andmete kohaselt transporditi 2022. aasta algusest kuni eelmise kuuni läbi väina umbes 17,8–20,8 miljonit barrelit toornaftat, kondensaati ja kütust päevas.

Merendusintsident leidis aset ajal, mil Iraan ja Iisrael jätkasid viiendat päeva järjest üksteise vastaseid rünnakuid.

Iisraeli alustas reedel Iraani vastu laiaulatuslikke õhurünnakuid, mille eesmärk on takistada Teheranil tuumarelva ehitamist.

2024. aasta keskel toimus Singapuri ja Malaisia ​​​​lähedal asuvates vetes samuti kokkupõrge varilaevastikku kuuluva laeva ja tavalise tankeri vahel. Varilaevastikku kuulunud alusele Ceres I määras USA möödunud aasta detsembris sanktsioonid.