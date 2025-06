Tallinn andis rohelise tule Krulli kvartali rajamiseks

Planeeritav ala, mille suurus on 10,25 hektarit, paikneb Kalamaja asumis Kopli ja Volta tänava ning raudtee vahel. Detailplaneeringuga jagatakse senised tootmismaa sihtotstarbega kinnistud ümber ning moodustatakse kümme äri- ja elamumaa, kaks elamumaa, viis ärimaa, üks ühiskondlike ehitiste maa, üks üldkasutatava maa, kolm transpordimaa ja üks tootmismaa sihtotstarbega krunti.

Planeeringuga antakse ehitusõigused äri- ja eluhoonetele, lasteaiale ning muinsuskaitsealuste hoonete ümber- ja juurdeehitustele. Samuti käsitletakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ning tehnovõrkude lahendusi.

Linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus ütles, et Krulli kvartali avamine on oluline samm Tallinna linna arengus, sest ala asukoht ja hea ühistranspordiühendus võimaldavad luua uue keskuseala Põhja-Tallinnas, kus töökohad ja teenused on kõik lähedal ning tagatud on piirkonna mitmekesisus.

Ala hõlmab ka eri ajastutest pärinevaid arhitektuuriliselt väärtuslikke hooneid. Kontaktvööndis on miljööväärtuslikud puitelamud ning erineva kõrgusega büroo- ja tööstushooned.

Planeeringu autor on Andres Alver ja selle koostas K-Projekt AS ning kvartali kontseptsiooni arendanud selle põhjal Cobe arhitektuuribüroo Taanist.

Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku tegi AS Krulli Kvartal oktoobris 2014. Detailplaneering algatati Tallinna linnavalitsuse korraldusega detsembris 2018.