Leedu alustas oma kodanike evakueerimist Iisraelist

Leedu riikliku kriisiohje keskuse juhi Vilmantas Vitkauskase sõnul on end evakueerimiseks registreerunud 14 lätlast.

"Ma ei mäleta täpselt Eesti kodanike arvu, aga seal on mitmed teiste riikide kodanikud. Oleme oma toetust avaldanud ka naabritele [...] on veel vabu kohti ja eeldame, et kohad täielikult broneeritakse," ütles ta.

Küsimusele, kas Leedu sõjaväe transpordilennuki Spartan kohalolek piirkonnas on endiselt vajalik, kirjeldas Vitkauskas seda varuplaanina.

"Spartan jääb piirkonda veel mõneks ajaks, aga kui tsiviillennuk õhku tõuseb, vabastatakse meie sõjalennuk ja see saab naasta oma alalisse baasi," ütles ta.

Ta hindas, et teekond Jordaania piirini võib võtta neli kuni kuus tundi.

"Eeldame, et keskpäevaks või veidi hiljem on kõik reisijad piiripunkti jõudnud," lisas Vitkauskas.