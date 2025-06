Venemaa teeb Soome piiri lähistel suurtükibrigaadi jaoks ehitustöid

Soome rahvusringhäälingu Yle hangitud satelliidipiltidelt selgub, et Venemaa alustas Murmanski oblastis asuvas Kandalakša sõjaväelinnakus ulatuslikke ehitustöid. Sinna peaks tulema uus suurtükibrigaad, piirkond asub veidi enam kui saja kilomeetri kaugusel Soome piirist.

Kandalakša linnas asuvas Luptše-Savino sõjaväelinnakus on tehtud ehitustöid ja sinna on rajatud mitu uut hoonet. Murmanski oblasti administratsiooni teatel on käimas ehitus uue suurtükiväebrigaadi ja selle töötajate jaoks.

Lisaks kavatseb Venemaa sinna paigutada vähemalt osa pioneeribrigaadist. Viimastel aastatel on sama ala olnud kasutusel laona.

Yle poolt hangitud satelliidipiltidel on näha, et seal on raiutud metsa ja tehtud maapinna tasandamistöid. Varasemalt oli samal alal lammutatud vanu hooneid. Möödunud talve jooksul rajati sinna uusi hooneid.

Venemaa eksperdi Marko Eklundi sõnul näitavad satelliidipildid, et Venemaa plaanib oma vägesid Soome piiril tugevdada. Eklund on Venemaa relvajõudude tegevust uurinud üle 20 aasta.

"Kui väed oleks mõeldud ainult Ukrainasse saatmiseks, siis poleks seal sellist taristut muidugi vaja," ütles Eklund.

Luptše-Savino sõjaväelinnak asub Kandalakša linna loodeosas, see asub umbes 110 kilomeetri kaugusel Soome piirist. Kandalakša on Valge Mere juures asuv transpordisõlm, sõjaväelinnakusse pääseb aga ainult eriloaga.