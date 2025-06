Harju maakohus kinnitas teistkordselt Planet 42 saneerimiskava

Esimest korda kiitis Harju maakohus Inclusioni saneerimiskava heaks eelmise aasta detsembris pärast seda, kui 95 protsenti võlausaldajatest oli seda hääletusel toetanud.

Ringkonnakohus tühistas tänavu veebruaris saneerimiskava kinnitamise, leides, et Miljardid Ei Millestki OÜ poleks tohtinud hääletada ilma oma ajutise halduri nõusolekuta. Kohus jõudis järeldusele, et asja uuel läbivaatamisel tuleb anda võlausaldajatele võimalus saneerimiskava uuesti läbi hääletada.

Tänavu mais toimunud teisel hääletamisel kiitsid saneerimiskava ülekaalukalt heaks võlausaldajad, kelle nõuded moodustavad kokku 92 protsenti kõikidest nõuetest. Nüüdseks on saneerimiskava teist korda kinnitanud ka Harju maakohus.

Kohtu poolt ettevõtte saneerimisnõustajaks määratud advokaadibüroo RASK partner Tarmo Peterson ütles, et võlausaldajate heakskiit saneerimiskavale näitab jätkuvat usku uue kaubamärgi all tegutseva Yes Pablo saneerimise õnnestumisse ning nad peavad saneerimist likvideerimise kõrval paremaks alternatiiviks.

Ta lisas, et järgmised kuus kuud on Inclusion OÜ jaoks väga tähtsad. Poole aasta pärast hinnatakse ettevõtte finantstegevuse edukust.

"Siis on aeg teha vahekokkuvõte sellest, kuivõrd on ettevõte uuendatud finantsprognoosidega ühte jalga astunud ning suutnud autoparki kasvatada," sõnas Peterson.

Mehhikos ja Lõuna-Aafrikas pikaajalist autorenditeenust pakkunud Eesti taustaga iduettevõte sattus kiire laiendamise, ärimudeli probleemide ja turu ebastabiilsuse tulemusena majandusraskustesse ning jõudis saneerimiseni.

Petersoniga koostöös valminud saneerimiskava kohaselt keskendub Inclusion OÜ tegevus Mehhiko tütarettevõtja juhtimisele ja arendamisele.