Leis: enne konkreetset pakkumist valitsus Air Balticu osaluse ostu ei aruta

Kuni Läti pole Air Balticu osaluse omandamiseks Eestile konkreetset pakkumist teinud, ei ole ka võimalik öelda, kas valitsus seda kaalub, ütles taristuminister Kuldar Leis saates "Otse uudistemajast". Tema sõnul on Eesti huvi, et Air Baltic jätkaks Tallinnast paljudesse sihtkohtadesse lendamist.

Läti meedia teatel pakub Läti valitsus Eestile ja Leedule võimalust osta Air Balticu aktsiaid: 14 miljoni euro eest saaks riik omandada viis kuni kümme protsenti ettevõtte aktsiatest.

Kuldar Leis ütles, et Läti on pikalt otsinud, kuidas Air Balticuga edasi minna ja ka börsileminekust on räägitud juba mitu aastat. Äsjane juhtkonnavahetus võib seda aga veelgi edasi lükata.

"See jutt, et nad veel enne IPO-t otsivad partnereid, on ka olnud, on ka meiega olnud, on ka leedukatega olnud ja meie vastus on olnud selge, et tehke siis konkreetne pakkumine, mis seis on, kuidas edasi minna, siis saame arutada. Nii kaua, kui see käib piltlikult lihtsalt üle laua jutuna või läbi meedia, ei ole millegi üle arutada. Nii et me ootame nende konkreetset pakkumist," lausus Leis.

Ta märkis, et kui 14 miljonit tuleks tasuda Air Balticu osaluse eest ja tulevikus vajab ettevõte oma pikaajalise strateegia elluviimiseks juurde 250 miljonit eurot, siis tuleb seda kõike ühtse komplektina vaadata.

"Ootame ära, mis nad konkreetselt pakuvad ja siis vaatame edasi. Pole üldse mõtet täna spekuleerida, kas Eesti on paadis või lennukis, ootame ära," sõnas Leis, kelle sõnul pole valitsus seni seda teemat käsitlenud.

Kuldar Leis saates "Otse uudistemajast" Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Taristuminister ütles, et ta pooldab väga vaba majandust ja tema hinnangul peaks riik minema osanikuks või sekkuma ainult sinna, kus see on hädavajalik.

"Pigem näen, et riik võiks müüa maha neid osalusi, kus on vabaturg, neis ettevõtetes, kus oleme juba osanikud, mitte osta osalust juurde," lausus Leis.

Eesti eesmärk on saavutada Tallinna lennujaamas 2030. aastaks viis miljonit reisijat aastas. Minister märkis, et Tallinnas ollakse väga õnnelikud, et Air Baltic on Eestis nii tugevalt sees ja lendab Tallinnast nii paljudesse kohtadesse.

"Kindlasti on meie huvi, et see osa jääks ja Air Baltic on ka Tallinnaga väga rahul, nii et nad ei saa keskenduda ainult Riiale, sest see on liiga väike, kindlasti nad tahavad kogu Baltikumis tugevad olla," tõdes Leis. "Sellest võib-olla ka see otsus, et end rohkem siduda Eesti ja Leeduga."

Peaminister Kristen Michal ütles võimaliku Air Balticu osaluse omandamise kohta, et Eesti jaoks on head ühendused olulised.

"Lennuühenduste ja reisijate arvu kasvatamiseks oleme investeerinud lisaraha Tallinna Lennujaama ja teeme seda veel. Täpsemat pakkumist Läti plaanidest meil hetkel pole, kindlasti analüüsime ja kommenteerime, kui saame uuendatud info," lausus Michal.