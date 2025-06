Õhuväe uueks ülemaks sai kolonel Riivo Valge

Kolonel Valge on teeninud kaitseväes alates 1998. aastast. Tema senine ametipositsioon on olnud õhuväe ülema asetäitja, samuti on ta teeninud Kaitseväe Akadeemia ülema asetäitjana ja erinevatel ametikohtadel nii Eesti õhuväes kui NATO väejuhatustes. Kolonel Valge on lõpetanud Eesti riigikaitseakadeemia ning omandanud kaks magistrikraadi Ameerika Ühendriikide õhuväe sõjakolledžis. Lisaks osalenud välismissioonil Bosnias.

"Lähiaastatel on meie põhifookuses õhu- ja raketikaitse tõhustamine Eestis. Seda nii iseseisvalt, kuid samal ajal ka osana NATO õhukaitse süsteemist. Väljakutseks saab olema oskuste rakendamine jooksult ehk otse Lääne tehastest "välja veerevate" õhukaitse raketisüsteemide kiirendatud korras liidestamine ja lahingukorda seadmine Eesti murukamaral. Õhuväel on ees põnevad ajad. Meeskond on tõhus ning motiveeritud, olen kindel, et seljatame kõik väljakutsed," ütles kolonel Riivo Valge.

"Õhuvägi on just see üksus, millele saab toetuda kogu ülejäänud kaitsevägi ning mis ühes selle võimega kannab ka määratut vastutust kogu Eesti julgeolekus tervikuna. Olen südamest õnnelik ning tänulik selle võimaluse ja selle aja eest õhuväes, mis on mulle väga palju juurde andnud," ütles brigaadikindral Toomas Susi, tänades pidulikul tseremoonial kõiki õhuväelasi tehtud töö eest.

Brigaadikindral Toomas Susi jätkab oma teenistust sõjalise esindajana Ameerika Ühendriikides.

Eesti õhuvägi kontrollib riigi õhuruumi ning tagab strateegiliste objektide õhukaitse. Õhuväe prioriteet on õhuseire ja vastuvõtva riigi toetuse osutamine, õhuvägi vastutab kõikide õhuoperatsioonide eest Eestis.