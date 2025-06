Juhtivate tööstusriikide rühma G7 tippkohtumine Kanadas lõppes ilma ühise Ukraina-teemalise avalduseta. USA president Donald Trump ei soostunud ka Venemaale uusi sanktsioone kehtestama, kuid Kanada peaminister toonitas seevastu, et G7 on valmis Venemaale suuremat survet avaldama.

G7 tippkohtumise ettevalmistajad lootsid viimase hetkeni leida lõppdokumendi jaoks sõnastust, mis oleks vastuvõetav kõigile riikidele, aga lõpuks sai selgeks, et USA president Donald Trump ei nõustu Venemaa-vastase karmi keelekasutusega. Trump ei varjanud, et on ka sanktsioonide asjus spektpiline, öeldes, et see on kahe otsaga asi.

"Ma ootan, kas kokkulepe allkirjastatakse või mitte. Ärge unustage, et sanktsioonid maksavad meile palju raha," lausus Trump.

G7 eesistuja Kanada tegi kohtumisest omapoolse kokkuvõtte, mis teiste riikide heakskiitu ei vaja. Peaminister Mark Carney toonitas, et Venemaa peab nõustuma tingimusteta relvarahuga ja G7 riigid on valmis survet Moskvale suurendama.

"Käivitame koos oma rahvusvaheliste partneritega uue ulatusliku sanktsioonide paketi üksikisikute, ettevõtete, laevade ja varilaevastiku vastu, et Venemaale maksimaalset survet avaldada," ütles Carney.

Diplomaatide sõnul võib Trumpil olla Moskva survestamisele teistsugune lähenemine, aga see ei tähenda tingimata G7 killustatust. USA liigub edasi plaaniga, kehtestada Venemaa fossiilkütuste ostjatele karmid 500-protsendilised tollimaksud. Saksamaa kantsler Friedrich Merz ütles, et G7 tippkohtumine oli isegi edukam kui ta oli oodanud.

"Ma naasen Saksamaale ettevaatliku optimismiga, et ka Ameerikas tehakse otsuseid Venemaa vastu täiendavate sanktsioonide kehtestamiseks. Me kõik oleme ühel meelel, et peame tegema kõik endast oleneva, et see sõda võimalikult kiiresti lõpetada. Teeme kõik, mis võimalik," sõnas Merz.