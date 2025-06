Keskkriminaalpolitsei pidas kinni Pärnu linna ettevõtte juhi

Teisipäeval otsiti läbi ametniku töö- ja eluruumid ning ta peeti kinni. Ametnik esitas lahkumisavalduse ning töösuhe temaga on praeguseks lõpetatud. Prokuratuuri sõnul ulatub tekitatud kahju kümnetesse tuhandetesse eurodesse.

"Keskkriminaalpolitsei pidas kahtlustatavana kinni Pärnu linnavalitsuse allasutuse ametniku, talle esitati kahtlustus suures ulatuses toimingupiirangu rikkumises ja ametialases omastamises. Lisaks kahtlustatavana kinnipidamisele teostati erinevad menetlustoiminguid, sealhulgas läbiotsimisi kahtlustatavaga seotud asukohtadest," lausus ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Olgerd Petersell.

"Pärnu linnavalitsus teeb uurimisorganitega koostööd. Tegemist on (linna) hallatava asutusega ning hallatava asutuse juht on esitanud Pärnu linnavalitsusele töölt lahkumisavalduse ja hetkel me korraldame asutuse juhtimistööd ümber. Pärnu Linna Haldus peamiselt tegeleb linna korrashoiu teemadega, erinevate parkide ja haljasalade hooldusega teatud piirkondades ning ka linna kinnisvarahooldusega ja ka kalmistutega," ütles Pärnu abilinnapea Irina Talviste.