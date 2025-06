Putini sõnul on ta valmis Zelenskiga kohtuma kõneluste lõppfaasis

Venemaa president Vladimir Putin ütles kolmapäeval, et on valmis kohtuma Volodõmõr Zelenskiga läbirääkimiste lõppfaasis, kuid seadis taas kahtluse alla Ukraina presidendi legitiimsuse.

"Ma olen isegi valmis temaga kohtuma, kuid ainult juhul, kui tegemist on mingisuguse lõppfaasiga," ütles Putin pressikonverentsil välismeediale.

Putin ütles ka, et igasugune lahendus Ukraina konflikti lõpetamiseks peab takistama lahingutegevuse taaspuhkemist pikas perspektiivis.

"Me peame leidma lahenduse, mis mitte ainult ei lõpetaks praegust konflikti, vaid looks ka tingimused, mis takistaksid sarnaste olukordade kordumist pikas perspektiivis," sõnas ta.

Putin väitis ka, et Saksamaa poolt kaugmaarakettide Taurus saatmine Ukrainale rikuks täielikult kahepoolsed suhted ja ei mõjutaks samas Moskva pealetungi kulgu.

"Kõik teavad, et kui see juhtub, siis ei mõjuta see lahingute kulgu. See on välistatud. Aga see rikuks täielikult meie suhted," lausus Putin.

OSCE mõistis hukka Venemaa rünnakud Ukraina tsiviiltaristu vastu

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) troika mõistis kolmapäeval hukka Venemaa rünnakud tsiviilisikute ja tsiviiltaristu vastu Ukrainas ning kutsus Venemaad üles sõda lõpetama, vahendas uudistekanal Ukrinform.

OSCE troikasse kuuluvad organisatsiooni praegune, eelmine ja tulevane eesistuja: Soome välisminister Elina Valtonen (praegune eesistuja), Malta asepeaminister ja välisminister Ian Borg (eelmine eesistuja) ning Šveitsi välisminister Ignazio Cassis (tulevane eesistuja).

"Venemaa täiemahuline sõda Ukraina vastu kestab neljandat aastat. Venemaa rikub jätkuvalt Helsingi põhimõtteid, millele me kõik oleme ühiselt pühendunud ja mida me siin kaitseme. Sada päeva tagasi paluti osapooltel nõustuda tingimusteta relvarahuga. Ukraina nõustus. Venemaa mitte. Selle asemel on see intensiivistanud oma agressiooni süstemaatiliste õhurünnakutega tsiviilisikute ja tsiviiltaristu vastu üle kogu Ukraina," seisis avalduses.

"Kutsume Venemaad üles koheselt lõpetama oma agressioonisõja ja nõustuma tingimusteta relvarahuga, nagu Ukraina on teinud," lisati teadaandes.

"Ukraina territoriaalse terviklikkuse, suveräänsuse ja iseseisvuse toetamine jääb OSCE põhiprioriteediks. Me imetleme tõeliselt Ukraina rahva vaprust ja vastupidavust ning jätkame oma toetust," rõhutati avalduses.

Avalduses tsiteeritud ÜRO andmetel kasvas tsiviilohvrite arv Ukrainas 2025. aasta esimese viie kuu jooksul ligi 50 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga – peamiselt kaugmaarakettide ja droonirünnakute tõttu.

Venemaa rünnakutes Hersoni oblastile sai vigastada kaheksa inimest

Kohalike korrakaitsjate teatel sai kolmapäeval Hersoni oblastis toimunud Venemaa rünnakutes vigastada kaheksa inimest.

Võimude teatel võttis Vene sõjavägi suurtükiväe ja droonide abil sihikule mitu piirkonna asulat.

Kella 18.00 seisuga kohaliku aja järgi oli teatatud kaheksast vigastada saanud tsiviilisikust, sealhulgas kahest mehest Komõšanõs ja Romaškovos ning kuuest Bilozerkas, Berõslavis, Antonivkas ja oblasti pealinnas Hersonis.

Rünnakutes sai kahjustada ka tsiviiltaristu.

Hersoni oblast asub Lõuna-Ukrainas, Venemaa poolt okupeeritud Krimmist veidi põhja pool, ning on kogu sõja vältel olnud Venemaa vägede regulaarne sihtmärgiks.

Ukraina väed vabastasid oblasti pealinna Hersoni linna 2022. aasta novembris.