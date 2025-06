Oluline Iisraeli-Iraani konfliktis reedel, 19. juunil:

- Iisrael tabas väidetavalt Iraani raskeveereaktorit;

- Iraan tabas rakettidega Iisraeli tsiviilpiirkondi;

- Iraani rünnakus sai kahjustada Lõuna-Iisraelis asuv haigla;

- Iraan ründas Iisraeli rakettidega;

- Bloomberg: USA valmistub Iraani lähipäevil ründama;

- Iisraeli sõjavägi teatas uutest rünnakutest Iraanile;

- Meedia: Trump kiitis heaks plaani Iraani rünnata, kuid lõplikku otsust pole veel teinud;

- BBC: USA on oma sõjalisi ressursse Lähis-Itta ümber suunanud;

- Iraan: Iisrael häkkis lühiajaliselt riigitelevisiooni ülekannet;

- Põhja-Korea mõistis hukka Iisraeli rünnakud Iraanile.

Iisrael tabas väidetavalt Iraani raskeveereaktorit

Iraani riiklik meediaagentuur IRIB kirjutab, et Iisrael tabas Araki raskeveereaktorit, mis on umbes 250 kilomeetrit Teheranist edelas asuv tuumarajatis.

IRIB-i teatel tulistati rajatise pihta umbes kell kuus hommikul kaks mürsku. Rajatise kahjustused pole aga tõsised ja kiirgust pole.

Neljapäeval, enne rünnakut andis Iisraeli kaitsevägi Araki rajatise lähedal elavatele elanikele evakueerimishoiatuse.

Araki raskeveereaktor oli 2015. aastal USA ja teiste suurriikidega sõlmitud tuumaleppe keskmes, kuna rasket vett (või deuteeriumoksiidi) saab kasutada plutooniumi tootmiseks – see annab Iraanile lisaks rikastatud uraanile teise variandi potentsiaalse tuumapommi loomiseks.

Lepingu kohaselt oli Iraan kohustatud Araki ümber kujundama uurimisrajatiseks, mis ei saaks enam toota relvastuses kasutatavat plutooniumit. Kuid aastate jooksul on Iraan rikkunud mõningaid lepingu aspekte ega luba enam ÜRO inspektoritel jälgida oma raske vee tootmist ega varusid.

Rünnak toimus peaaegu nädal pärast seda, kui Iisrael võttis sihikule kolm Iraani tuumarajatist – Natanzi, Isfahani ja Fordo.

Iraan tabas rakettidega Iisraeli tsiviilpiirkondi

Iisraeli sõjaväeametniku sõnul lasi Iraan välja kümneid ballistilisi rakette, millest mitu tabasid tsiviilpiirkondi.

Ametniku sõnul tabas mitu tsiviilelanikkonda, sealhulgas Lõuna-Iisraelis asuvat Soroka haiglat.

Iisraeli kaitseväe koduväe otsingu- ja päästemeeskonnad on saadetud mitmesse teatatud tabamuskohta, ütles ametnik.

Iraani rünnakus sai kahjustada Lõuna-Iisraelis asuv haigla

Iraani rünnakutes Iisraelile sai kahjustada Be'er-Sheva linna haigla, teatas haigla pressiesindaja.

Soroka meditsiinikeskuse pressiesindaja teatas, et praegu tegeleb haigla kahjustuste hindamise ja vigastatute tuvastamisega.

"Palume teil praegu haiglasse mitte tulla," ütles pressiesindaja.

Sotsiaalmeedias levivad videod, mis väidetavalt näitavad haigla ümbrust pärast rünnakut. Videotes on näha mitut kahjustatud ehitist ja maapinnal olevaid rusuhunnikuid.

Massive damage to Soroka Medical Center in Beersheba, following the impact of a ballistic missile fired by Iran. pic.twitter.com/8rXhGeuk0z