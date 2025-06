Michelin giidi valikusse jõudis tänavu 43 Eesti restorani

Michelin Guide Estonia tunnustas tänavu Eestis 43 restorani, mis on kaheksa võrra enam kui aasta varem. 180° by Matthias Diether säilitas kaks tärni ja NOA Chef's Hall ühe tärni.

Bib Gourmandi tunnustuse pävis seitse restorani, kolme söögikohta tunnustas Michelin rohelise tärniga.

"Meil on hea meel tervitada üheksat uut restorani Michelin Guide Estonias. Need söögikohad näitavad maa köögi mitmekesisust, pakkudes mitte ainult klassikaliste Eesti retseptide kaasaegseid tõlgendusi, vaid erinevaid maitseelamusi alates itaalia köögist kuni hiina ja jaapani köögini," ütles Michelini giidide rahvusvaheline direktor Gwendal Poullennec.

"Uue Bib Gourmandi tunnustusega restorani UMA lisandumine rõhutab, et pealinnas on võimalik leida hea hinna-kvaliteedi suhe, samas kui uue rohelise tärni andmine Hiisile on tõend riigi teadlikkusest toitlustuse alal," lisas Poullenec.

Restoran 180° by Matthias Diether sai taas kaks Michelini tärni. Ühe Michelini tärni staatuse säilitas NOA Chef's Hall. Mõlemad asuvad Tallinnas.

Bib Gourmand tunnustus tõstab esile restorane, mis pakuvad kvaliteetset toitu hea hinnaga. Esimest aastat pälvis selle tunnustuse Tallinna restoran Uma, sama tunnustus on veel restoranidel Fellin Viljandis ning Tallinna söögikohtadel Härg, Lore Bistroo, Mantel ja Korsten, Noa ja Tuljak.

Michelini giidi põhivalikus on tänavu 34 restorani, mille tipptasemel köök avaldas inspektoritele tõelist muljet. Nende seas on kaheksa uut restorani: Hoov, Koyo, Morel Bistroo, Osteria il Cru, Shang Shi, VÕIVÕI Tallinnas, Tartus asuv TOKO ja Hiis Mannivas.

Soovitatud restoranide täielik nimekiri: Alexander, Pädastes Muhu saarel; Tallinnas 38, ÂME, Art Priori, Barbarea, Fotografiska, Gianni, Hõlm, Hoov, Horisont, Kohy, Lee, Mon Repos, Moon, Morel Bistroo, Osteria il Cru, Paju villa, Pull, Puri, R14, Radio, Rado, Shang Shi, Tšaikovski ja VÕIVÕI, Hiis Mannivas. Hõlm ja Joyce Tartus, Kolm Sõsarat Lüllemäe, Lahepere Villa Kloogarannas, Mere 38 Võsul, Rado Haapsalu, Soo Maidlas, Toko Tartus ja Wicca Laulasmaal.

Rohelise tärni tunnustuse said Hiis, Fotografiska ja Kolm Sõsarat.