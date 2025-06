WSJ: Iisrael raputab Iraani teokraatliku režiimi alustalasid

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Iisrael jätkab Iraani pommitamist ning see paneb pool sajandit valitsenud islamiriigi režiimi alustalad ohtlikult värisema.

Iisrael pommitab järjepidevalt Iraani sõjaväge ja taristut. USA president Donald Trump kutsub Iraani üles tingimusteta alistuma.

Iisraeli luureagentuur Mossad korraldab samas Iraanis sabotaažioperatsioone, tapetud on tuumateadlasi ning kõrgeid ohvitsere. Iisrael on pommitanud veel Iraani nafta- ja energiataristut, sihikule võeti ka kohalik ringhääling. Iisraeli armee palus Teherani elanikel evakueeruda ning kümned tuhanded inimesed põgenevad Iraani pealinnast.

Analüütikute sõnul oli Iraani režiim ebapopulaarne juba enne konflikti puhkemist. Euroopa Välissuhete Nõukogu Iraani ekspert Ellie Geranmayeh ütles, et ohus on Iraani ühiskondlik leping.

"See režiimi ja rahva vaheline leping on rajatud sellele, et riik tagab julgeoleku, vastutasuks piiratakse poliitilisi ja sotsiaalseid õigusi," ütles Geranmayeh.

Iraani propagandistid püüavad endiselt näidata, et olukord on võimude kontrolli all. Riiklikud telekanalid näitavad kaadreid, kuidas režiimile lojaalsed väed vahistavad Mossadi agente. Konkreetseid tõendeid siiski ei esitata.

Kolmapäeval väitis revolutsiooniline kaardivägi (IRGC), et Kesk-Iraanis vahistati mitu Iisraeli agenti ja palgasõdurit. Võimud teatasid, et elanikud peavad olema valvsad hiljuti piirkonda elama asunud inimeste tegevuse suhtes.

"Poliitiline, sõjaline ja julgeolekuasutus (IRGC) püüab taastada kontrolli narratiivi üle, et öelda, et me saame teid kaitsta. See ühiskondlik leping on nüüd nende suurim riigisisene väljakutse," ütles Geranmayeh.

Iraani islamirežiimi juht ajatolla Ali Khamenei ütles ise hiljuti, et riik peab Iisraelile jõuliselt vastu astuma. Samas oli tema teokraatlik režiim juba enne konflikti puhkemist tugeva surve all.

USA sanktsioonid kahjustavad Iraani majandust, must turg õitseb ja rahvas jääb üha vaesemaks. Iraani toetatud Assadi dünastia on langenud, Hamasi ja Hezbollah' juhid on tapetud. Viimastel aastatel on Iraani raputanud veel ka suured meeleavaldused

"Islamivabariik on sisuliselt kaotamas kontrolli Iraanis toimuva üle, vähemalt sümboolsel tasandil. Pole veel selge, kas nende väljakutsetega tegelemiseks on veel olemas piisavalt inimesi. Paljuski on Islamivabariik praegu abitu," ütles Kopenhaageni ülikooli Iraani ekspert Rasmus Christian Elling.

Samas pole riigis veel suuri rahutusi puhkenud. Valitsus piirab juurdepääsu internetile ning hoiatab inimesi Iisraeli meelseks peetavate sotsiaalmeedia postituste avaldamise eest. Samal ajal väheneb riigis ka reformimeelse presidendi Masoud Pezeshkiani mõjuvõim.

"Süsteem on tohutu surve all, kuna ei reformid ega ka jõud ei toimi. Iisraeli rünnakud ja IRGC juhtide surm purustas illusiooni, et režiimil on täielik kontroll riigis toimuva üle. Reformimeelsetel juhtidel pole usaldusväärsust ja režiim on kaotamas oma mõlemad traditsioonilised tugisambad," ütles konsultatsioonifirma Pakzad Consulting juht Mostafa Pakzad ajalehele The Wall Street Journal.