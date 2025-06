Kaitseväe juhataja asetäitja Rauno Sirk suundub reservi

Järgmine kaitseväe juhataja asetäitja määratakse ametisse lähiajal.

Kindralmajor Rauno Sirk teenis kaitseväe juhataja asetäitjana alates 2024. aasta 1. augustist. Varasemalt on ta teeninud Eesti sõjalise esindajana NATO Euroopa liitlasvägede peakorteris (SHAPE), õhuväe ülemana ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktorina. Lisaks on Sirk juhtinud lennubaasi, olnud õhuväe staabiülem ja Eesti sõjalise esindaja asetäitja NATO Euroopa liitlasvägede peakorteris. 2014. aastal valiti Sirk aasta ohvitseriks.

Sirk alustas kaitseväeteenistust 1993. aastal, asudes õppima Riigikaitse Akadeemia Sõjakoolis. Ta on lõpetanud Ameerika Ühendriikide õhuväe sõjakolledži ja täiendanud end erinevatel õhuväe ning juhtimisalastel kursustel.

Kaitseväe juhtkohtadel on olnud teisigi muudatusi.

1. jalaväebrigaadi õhutõrjepataljoni uus juht

Neljapäeval võttis kaitseväe Tapa linnakus toimunud pidulikul tseremoonial kolonelleitnant Robert Rajaste üle 1. jalaväebrigaadi õhutõrjepataljoni juhtimise kolonelleitnant Kristjan Leimannilt.

Kolonelleitnant Rajaste teenib kaitseväes alates 2006. aastast. Ta on teeninud erinevatel juhtivatel ametikohtadel õhutõrjepataljonis, Kaitseväe Akadeemias ja Kuperjanovi jalaväepataljoni staabis. Kolonelleitnant Rajaste on lõpetanud Kaitseväe Akadeemia keskastmekursuse ja täiendanud end õpingutega nii Eestis kui välismaal. Teda on tunnustatud kaitseväe pikaajalise teenistuse medali ja maaväe hõberistiga.

Kolonelleitnant Kristjan Leimann jätkab oma teenistust välismaal.

Scoutspataljoni uus juht

16. juunil võttis kaitseväe Tapa linnakus toimunud pidulikul tseremoonial kolonelleitnant Madis Koosa üle Scoutspataljoni juhtimise kolonelleitnant Ranno Raudsikult.

Kolonelleitnant Koosa teenib kaitseväes alates 2001. aastast. Ta on teeninud erinevatel juhtivatel ametikohtadel Scoutspataljonis, Kaitseväe Akadeemias ja 2. jalaväebrigaadi staabis. Scoutspataljoni ülemaks asub kolonelleitnant Koosa 2. jalaväebrigaadi staabi operatiiv- ja väljaõppejaoskonna ülema ametikohalt. Kolonelleitnant Koosa on osalenud kolmel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil ning teda on autasustatud muuhulgas kaitseväe teeneteristiga pikaajalise teenistuse eest, maaväe ohvitseri kuldristi ja maaväe ohvitseri hõberistiga.

Kolonelleitnant Ranno Raudsik jätkab teenistust õpingutel välisriigis.

Pioneeripataljoni uus juht

13. juunil kaitseväe Tapa linnakus toimunud pidulikul tseremoonial võtsid major Taavi Moor ja vanemveebel Tauno Lestmann üle 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni juhtimise kolonelleitnant Priit Heinloolt ja staabiveebel Meelis Barbolt.

Major Moor on kaitseväes teeninud alates 2006. aastast, mil läbis ajateenistuse toonases Tapa väljaõppekeskuses, asudes seejärel teenistusse pioneeripataljoni ridades. Oma kaitseväeteenistuse kestel on Moor täitnud pioneeripataljonis erinevaid rolle, muuhulgas instruktorina, rühmaülemana, kompaniiülemana, pioneerikooli ülemana ja staabiülemana. Lisaks on ta teeninud Kaitseväe Akadeemias lektorina. Pioneeripataljoni ülemaks tõusis major Moor kaitseväe diviisi staabi pioneerijaoskonna staabiohvitseri ametikohalt.

Pataljoniveebli kohustused üle võtnud vanemveebel Tauno Lestmanni teenistus kaitseväes ulatub tagasi aastasse 2008. Pioneeripataljonis on Lestman seni teeninud instruktori, rühmavanema, kompaniitehniku, kompaniiveebli, pioneerikooli veebli ja staabiallohvitseri ametikohtadel. 2023. aastal liikus vanemveebel Lestmann kaitseväe diviisi staapi pioneerijaoskonna veebliks, jõudes nüüd tagasi pioneeripataljoni veebli ametikohale.