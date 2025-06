Europarlament loob töörühma vabaühenduste rahastamise uurimiseks

Töörühma loomise ettepaneku esitas parempoolne Euroopa Rahvapartei (EPP), mis on europarlamendi suurim ja mõjuvõimsaim fraktsioon. Ettepanekut toetas parempoolne Konservatiivide ja Reformistide (ECR) fraktsioon. Ka parempopulistlik fraktsioon Euroopa Patrioodid (PfE) avaldas ettepanekule toetust.

Tavapäraselt on aga Euroopa Parlamendis valitseva koalitsiooni moodustanud EPP, sotsiaaldemokraadid (S&D) ja Uuenev Euroopa. Vasaktsentristlik (S&D) ja liberaalne Uuenev Euroopa ei toetanud seekord EPP ettepanekut. Ka vasakpoolsed fraktsioonid hääletasid ettepaneku vastu.

Politico hinnangul võib töörühma loomist pidada parempoolsete rühmituste võiduks. Viimased muretsevad, et valitsusvälised organisatsioonid toetavad EL-i rahastuse toel rangete eeskirjade kehtestamist.

Politico kirjutab, et neljapäevane hääletus näitas EPP valmisolekut teha koostööd parempopulistidega. Sellega toetab EPP mitteametlikku koalitsiooni, mida nimetatakse Venezuela enamuseks.

Ka viimastel Euroopa Parlamendi valimistel olid edukamad parempoolsed parteid, kohti kaotasid vasakpoolsed ja liberaalsed erakonnad.

Politico teatas juba eelmisel kuul, et EPP tegi ettepaneku vastava töörühma loomiseks. ECR nõudis aga varem laiemate volitustega uurimiskomisjoni loomist. ECR-i liider Nicola Procaccini siiski tervitas viimast hääletustulemust.

"Ilma meie algatuseta poleks seda kunagi juhtunud," ütles Procaccini. Tema sõnul hakkavad töörühma juhtima kaks ECR-i ja kaks EPP esindajat.

EPP püüdis varem kompromissi leida ka S&D ja Uueneva Euroopa fraktsioonidega. Enne neljapäevast hääletust ütlesid tsentristlikud jõud, et on avatud ideele, mille käigus laiendatakse töörühma mandaati ka teistele EL-i rahastuse saajatele. EPP keeldus ja teised tsentristlikud jõud ei avaldanudki ettepanekule toetust.

"Me mõistame hukka parempoolsete jätkuva põhjendamatu rünnaku vabaühenduste vastu ja EPP ühinemise äärmusparempoolsetega," ütles pärast hääletust S&D fraktsiooni liider Iratxe García.

Ka kodanikuühiskonna rühmitused kritiseerisid töörühma loomist.

Korruptsioonivastase võitlusega tegeleva vabaühenduse Transparency International Euroopa Liidu haru direktor Nick Aiossa avaldas lootust, et parlamendi progressiivsed jõud tunnistavad selle töörühma tõelist olemust. Tema sõnul on see (töörühm) järjekordne institutsiooniline vahend, millega EPP ja äärmusparempoolsed saavad vabaühendusi rünnata.