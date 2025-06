Oluline Iisraeli-Iraani konfliktis reedel, 20. juunil kell 5.40:

- Iisrael teatas Iraani droonirünnaku tõrjumisest;

- Zelenski: Venemaa püüab päästa Iraani tuumaprogrammi;

- Iraan nimetas uue luurejuhi pärast eelmise hukkumist Iisraeli rünnakus.

Iraan korraldas taas raketirünnaku Iisraelile

Iraan korraldas reede varahommikul taas raketirünnaku Iisraelile. Negevi kõrbes asuvas Be'er-Sheva linnas kõlasid õhuhäiresireenid. Esialgse informatsiooni kohaselt keegi vigastada ei saanud.

Telekanal CNN teatas, et kohaliku tehnoloogiapargi lähistel puhkes tulekahju. Ka neljapäeval jäi Be'er-Sheva Iraani raketirünnaku alla. Iraani rünnakutes sai siis kahjustada Be'er-Sheva linna haigla.

Iisrael ründas Iraani sõjaväerajatisi ja tuumauuringute keskust

Iisraeli sõjavägi teatas reede varahommikul, et riigi armee jätkas Iraanis asuvate sihtmärkide ründamist. Iisraeli teatel osales rünnakus ligi 60 sõjalennukit.

Sihtmärkide hulka kuulusid sõjatööstuskompleksid, mis tootsid rakettide jaoks vajalikke komponente. Sõjaväe teatel tabati ka Iraani tuumaprogrammi (SPND) peakorterit ja veel mitut sihtmärki.

Sotsiaalmeedias levisid juba varem väited, et Iisrael jätkas ööl vastu reedet Iraanis asuvate sihtmärkide pommitamist.

Iisrael teatas Iraani droonirünnaku tõrjumisest

Iisraeli armee teatas reede varahommikul, et riigi väed tulistasid Surnumere piirkonnas alla mitu Iraani drooni.

Iisraeli armee teatas, et õhuvägi tulistas alla kaks Iraani drooni, mis olid käivitanud õhuhäiresireenid. Armee teatas veidi varem, et tulistas samas piirkonnas alla veel ühe drooni.

Iraani valitsus piirab nüüd veel ka juurdepääsu internetile ning hoiatab inimesi Iisraeli meelseks peetavate sotsiaalmeedia postituste avaldamise eest. Iraani režiim hoiatas rahvast Iisraeli spioonide eest ning astub samme sisejulgeoleku tugevdamiseks.

Zelenski: Venemaa püüab päästa Iraani tuumaprogrammi

Venemaa üritab praegu päästa Iraani tuumaprogrammi, et võimaldada oma liitlastel jätkata relvade eksporti Moskvale, ütles neljapäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Venemaa üritab nüüd päästa Iraani tuumaprogrammi – nende avalikke signaale ja eraviisilisi tegevusi ei saa teisiti tõlgendada. Kui üks nende liitlastest kaotab võime relvi eksportida, siis kannatab Venemaa ja üritab sekkuda. See on nii küüniline. Ja see tõestab ikka ja jälle, et agressiivsetel režiimidel ei tohi lasta ühineda ja partneriteks saada," märkis Zelenski.

Presidendi sõnul näitab olukord, kus Iraani moderniseeritud droonid ja Põhja-Korea ballistilised raketid tapavad inimesi Ukrainas, et ülemaailmsest solidaarsusest ja survest ei piisa.

Riigipea sõnul on vaja oluliselt tugevdada sanktsioone ja tehnoloogilist koostööd kõigi nende vahel maailmas, kes kaitsevad elu. Zelenski märkis, et Ukraina leppis sellises koostöös kokku Kanadas toimunud juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumisel.

Zelenski rääkis, et ainus asi, mida Putin ja tema Venemaa tõeliselt hästi oskavad, on tappa ja hävitada. Riigipea märkis, et see on just see valdkond, mis ühendab Venemaad selliste režiimidega, mis praegu on Iraanis ja Põhja-Koreas.

Iraan nimetas uue luurejuhi pärast eelmise hukkumist Iisraeli rünnakus

Iraan on nimetanud revolutsioonikaardile uue luurejuhi, teatas neljapäeval riiklik uudisteagentuur IRNA.

Revolutsioonilise kaardiväe komandör kindralmajor Mohammad Pakpour nimetas ametikohale brigaadikindral Majid Khadami.

Kaardiväe luureosakonna eelmine juht hukkus eelmisel nädalal Iisraeli rünnakus. Pakpour ise nimetati revolutsioonikaardi komandöriks pärast seda, kui tema eelkäija samuti Iisraeli rünnakus surma sai.