Õiguskantsler: nõue teha juhiloa foto transpordiameti büroos on õigusvastane

Õiguskantsleri poole pöördus inimene kaebusega, kellelt transpordiamet keeldus vastu võtmast elektroonilist fotot, mis ei ole tehtud transpordiametis kohapeal. Inimene soovis vahetada esmase juhiloa juhiloa vastu.

Asjaolude uurimisel selgus, et transpordiamet ei võta inimestelt vastu elektroonilisi dokumendifotosid, vaid kasutab üldjuhul isikut tõendavate dokumentide andmekogus või liiklusregistris olevaid fotosid. Kui andmebaasides olev foto on vanem kui viis aastat või inimene ei soovi olemasolevat fotot kasutada, nõuab transpordiamet, et inimene teeks foto ameti teenindusbüroos kohapeal.

Selline nõue on õiguskantsleri hinnangul õigusvastane ning amet peab muutma halduspraktikat ja andma inimestele võimaluse esitada ametile

elektrooniline dokumendifoto.

Õiguskantsler leiab, et elektroonilise foto transpordiametile esitamine on inimese subjektiivne õigus. Määrus ei kohusta inimest sellist foto tegema transpordiametis. Varasem sellekohane nõue on määruses kehtetuks tunnistatud. Inimene võib foto küll transpordiametis teha, kuid soovi korral võib ta saata ametile ka mujal tehtud foto, mis vastab nõuetele.

"Transpordiameti nõudmist ei õigusta ka viited elektroonilise foto saatmise võimalusega kaasnevatele riskidele, mida amet ei suuda maandada. Ametnikel on võimalik kontrollida, kas foto vastab õigusaktides sätestatud nõuetele. Ka fotograafid järgivad neid nõudeid, kui nad teevad dokumendifotosid," leiab õiguskantsler.

Ta selgitas, et kui inimene taotleb dokumenti transpordiameti iseteeninduskeskkonna kaudu, peab ta ennast elektrooniliselt tuvastama. Seetõttu on mõistlik eeldada, et endale dokumente taotledes edastab inimene oma elektroonilise foto. Transpordiametil on võimalik kontrollida isikusamasust, võrreldes fotot transpordiameti andmebaasis oleva varasema fotoga ning vajadusel isikut tõendavate dokumentide andmebaasi kantud fotoga. Üldjuhul on elektroonilisel failil näha ka kuupäev, millal see on tehtud. Juhiluba on mõeldud ennekõike füüsiliseks isikutuvastuseks. Vajaduse korral võib juhi isikuandmed alati isikut tõendavate dokumentide andmebaasis üle kontrollida.

Õiguskantsler märkis, et vajadusel võib transpordiamet teavitada ministeeriumi määruse rakendamise probleemidest. Riigiamet ei või aga kohustada inimest tegema seda, mida õigusaktid ette ei näe.

"Mõistlik on eeldada, et tänapäeval saab dokumente taotleda elektrooniliselt. See tähendab, et inimene võib esitada ka elektroonilise dokumendifoto. Foto esitamise võimaluse võiks luua transpordiameti e-teeninduskeskkonna kaudu. Taotlust esitades kinnitab inimene ka esitatud andmete õigsust."