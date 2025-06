Saksamaad tabas puugiuputus

Kõmuleht Bild kirjutab, et Saksamaal on puuke rohkem kui kunagi varem ning verd imevad parasiidid tegutsevad igal pool üle riigi. Kliimamuutuste tõttu on lõunapoolsematelt aladelt Saksamaale levinud veel ka mitmeid uusi puugiliike.

Bild kirjutab, et puugid varitsevad inimesi kõikjal. Nad on metsades ja aedades, isegi festivalilt võib puugi saada. Puuke leidub üha rohkem ka linnakeskkonnas.

"Meil on puukide arv suurem kui kunagi varem. On soe ja äikesetormid. Inimesed peavad olema ettevaatlikud. Oleme puukide populatsiooni mõõtnud 15 aastat ja sel aastal on see tase äärmuslik," ütles klimatoloog Karsten Brandt.

Bild toob veel välja, et globaalne soojenemine toob riiki uusi puugiliike, koos nendega levivad ka uued haigused. Seni on veel avastatud üksikjuhtumeid, aga teadlased jälgivad juba tähelepanelikult uute liikide levikut.

Kõige tuntumad haigused, mida puugid levitavad, on entsefaliit ja borrellioos, kuid samuti on teada erlihhioos ja babesioos. Puukentsefaliidi vastu on võimalik vaktsineerida ja seda tehakse aina rohkem.