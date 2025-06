Võidupühal Pärnus esinev Türgi õhuväe vigurlennuüksus harjutas Tallinna kohal

Õhuetendus võidupühal, 23. juunil algusega kell 14 leiab aset Pärnu lahe kohal, rannast ca 300 m kaugusel vee kohal ning parim vaade lennu-show'le avaneb otse Pärnu rannapromenaadilt ja selle esiselt rannaalalt, teatas kaitseväe peastaap.

Tundlikuma kuulmisega pealtvaatajatel ning väikelastel soovitab kaitseväe peastaap kasutada kuulmiskaitsmeid, kuna kuus kahemootorilist reaktiivlennukit tekitavad lennates valju häält.

"Maailmaklassi õhuetendus Pärnus teeb võidupüha eriliseks. Avaldan tänu Türgi Vabariigile ja headele liitlastele Türgi õhuväest nende meeldejääva kingituse eest meie rahvale," ütles õhuväe ülem kolonel Riivo Valge.

Türgi õhuväe vigurlennuüksus Tallinna kohal. Autor/allikas: Urmet Kook

Turkish Stars on Türgi õhujõudude koosseisus tegutsev vigurlennuüksus, mis on alates 1992. aastast kogunud rahvusvahelist tuntust oma õhuetendustega. Turkish Stars meeskond esineb reeglina kuue halli-puna-valges värvuses Canadair NF-5 reaktiivlennukiga, mis on eriliselt kohandatud just keerukate trikkide tegemiseks, pakkudes haaravat vaatemängu.

Canadair NF-5 on üks väheseid show-lennunduses kasutatavaid lennukeid, mis on võimeline lendama ka ülehelikiirusel.

Kehva ilma korral võib õhuetenduse aeg muutuda või ebasobivate lennuolude korral ka ära jääda.