Rumeenia president nimetas peaministrikandidaadiks liberaal Ilie Bolojani

56-aastane Bolojan, kes on praegu senati esimees ja liberaalse partei (PNL) juht, peab nüüd moodustama valitsuse ja saama parlamendilt heakskiidu.

Valitsusega peaksid liituma kõik neli parlamendis olevat Euroopa-meelset parteid ning peaministri koht võib 2027. aastal roteeruda Sotsiaaldemokraatliku Partei kätte.

Endine peaminister Marcel Ciolacu astus tagasi 5. mail ja tema Sotsiaaldemokraatlik Partei lahkus valitsusest pärast seda, kui peavoolu koalitsiooni toetatud presidendikandidaat ei pääsenud presidendivalimiste teise vooru.

Bolojani kandidatuur esitati pärast seda, kui Rumeenia sattus detsembrikuus toimunud presidendivalimiste tühistamisel järel poliitilisse kriisi.

Mais uued presidendivalimised võitnud Dan ütles ametlikus pöördumises, et Bolojan on inimene, kes on kõige paremini sobilik Rumeenia riigiaparaadis vajalike muudatuste tegemiseks.

Dan on varem öelnud, et Rumeenia seisab silmitsi pöördepunkti ja mitme tõsise väljakutsega, muu hulgas tuleb vähendada eelarvedefitsiiti, mis ulatus möödunud aasta lõpus Euroopa kõrgeima taseme – 9,3 protsendini.

Eelmisel nädalal ütles Bolojan pressikonverentsil, et Rumeenia on keerulises olukorras ning et uus valitsus peab kasutusele võtma ebapopulaarsed meetmed, mille hulka võivad kuuluda avaliku sektori kulutuste kärped ja maksutõusud.