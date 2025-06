Nädalavahetus toob nii vihma kui ka päikest

Eeloleval ööl levib üle Baltimaade kõrgrõhuhari. Pilvi on hõredalt ning vaid Kirde-Eestis võib vähest vihma tulla. Päeval eemaldub kõrgrõhuhari kagusse ning Botnia lahe madalrõhkkond võtab suuna Eesti kohale. Pärastlõunal jõuavad meile intensiivsemad sajud, mõnel pool võib olla äikest ning tõuseb ka tuul.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning Kirde-Eestis võib vähest vihma sadada. Mõnel pool on ka udu. Puhub läänekaare tuul 2-7, rannikul iiliti 11 m/s. Õhusooja on öösel 7 kuni 10, rannikul kuni 13 kraadi.

Hommikul on pilvisus ikka vähene ja vahelduv ning Kirde-Eestis rabistab üksikutes kohtades kergelt hoovihma. Puhub nõrk, rannikul iiliti mõõdukas läänekaare tuul ning sooja on 10 kuni 15 kraadi.

Päeval on taevas muutlik ning kohati sajab hoovihma.

Õhtupoole muutub sadu laialdasemaks ja intensiivsemaks ning võib äikest olla. Tuul puhub läänest ja edelast, Lääne-Eesti rannikul edelast ja lõunast 4-10, iiliti 14 m/s. Õhutemperatuur on 15 kuni 20 kraadi.

Õhtu tuleb muutliku pilvisusega. Eesti idaosas sajab mitmel pool hoovihma, mujal on sajuvõimalus väiksem. Puhub läänekaare tuul, Kirde-Eestis ka lõunakaare tuul 3-9, iiliti kuni 17m/s. Sooja on oodata 12 kuni 16 kraadi.

Pühapäeval on pilvisus vahelduv ning sajab vihma, pärastlõunast kohati hoovihma. Sooja on keskmiselt 16 kraadi.

Jaanilaupäeval tõuseb keskmine 18 kraadi peale. Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ning seal on kohati ka hoovihma oodata. Vihmased tulevad paraku ka järgnevad päevad. Sooja on jaanipäeval keskmiselt 17 ning kolmapäeval 16 kraadi.