Trump andis Iraanile kaks nädalat USA õhurünnakutest pääsemiseks

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütles reedel, et Iraanil on USA õhurünnakute ärahoidmiseks aega maksimaalselt kaks nädalat, andes märku, et võib otsuse langetada juba enne kahenädalase tähtaja möödumist.

"Ma annan neile aega ja ütleksin, et kaks nädalat on maksimum," ütles Trump ajakirjanikele, vastates küsimusele, kas ta võib otsustada Iraani rünnata enne seda.

Ta lisas, et eesmärk on näha, kas inimesed tulevad mõistusele.

Trump oli neljapäeval öelnud, et langetab otsuse Iraani ründamise kohta järgmise kahe nädala jooksul, sest Iraaniga on "märkimisväärne võimalus läbi rääkida".

Neid kommentaare oli laialdaselt nähtud kui kahenädalase läbirääkimiste akna avamist Iisraeli ja Iraani sõja lõpetamiseks.

Kuid Trumpi viimased märkused näitasid, et ta võib oma otsuse langetada ka enne, kui tunneb, et Iraani tuumaprogrammi lammutamise osas pole edusamme tehtud.

Trump välistas Euroopa panustamise võimaluse Iisraeli ja Iraani sõja peatamiseks, öeldes, et Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja EL-i diplomaatide ning Teherani välisministri vahelised kõnelused ei aidanud.

"Iraan ei taha rääkida Euroopaga. Nad tahavad meiega rääkida. Euroopa ei saa selles aidata," ütles Trump ajakirjanikele, saabudes New Jersey osariigis asuvasse Morristowni.

Trump pisendas ka võimalust paluda Iisraelil oma rünnakud peatada, pärast seda, kui Iraani välisminister Abbas Araghchi ütles, et Teheran ei jätka Ühendriikidega kõnelusi enne, kui Iisrael järele annab.

Trump tõdes, et seda palvet on praegu väga raske esitada: "Kui keegi on võitmas, on seda natuke raskem teha kui siis, kui keegi on kaotamas, kuid me oleme valmis, nõus ja võimelised ning oleme Iraaniga rääkinud ja saame näha, mis juhtub."