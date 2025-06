Venemaa korraldas suure õhurünnaku Ukraina Poltaava oblastile

Poltaava piirkondliku sõjaväevalitsuse juhi kohusetäitja Volodõmõr Kogut teatas, et Ukraina õhutõrje tulistas enamiku Venemaa lastud rakettidest ja droonidest alla.

Samas said Krementšuki rajoonis otsetabamusi ja alatulistatud droonitükkidest pihta mitu energiataristu objekti ning üks inimene sai mõõdukaid vigastusi. Kogut lisas, et päästjad tegelevad Venemaa rünnaku tagajärgede likvideerimisega.

Venemaa suurtükitules Hersonile sai üks inimene viga

Vene armee tulistas ööl vastu laupäeva Hersonis elurajooni, rünnaku sai üks naine haavata ning mitu elamut kahjustusi.

Sellest teatas RBC-Ukraine, viidates Hersoni linna sõjaväevalitsuse pressiteenistusele.

Ööl vastu 21. juunit andsid Vene väed löögi Hersoni elurajoonidele. Kesklinna piirkond sattus tule alla.

Hersoni linna sõjaväevalitsuse pressiteenistuse teatel sai vaenlase rünnaku tagajärjel kannatada mitu kortermaja, nende aknad purunesid, rõdud, katused ja fassaadid said kahjustusi.

Üks mürskudest tabas ruumi, kus asus 85-aastane naine, kes viidi keskmises seisundis haiglasse.

Herson kannatab iga päev Venemaa rünnakute all, sest linn on endiselt vaenlase suurtükiväe laskeulatuses. Ukraina relvajõud vabastasid Hersoni oblasti paremkalda osa 2022. aasta sügisel, kuid piirkonna vasak kallas jääb Venemaa okupatsiooni alla. Okupandid kasutavad linna ründamiseks aktiivselt ka droone.

17. juunil sai Vene droonirünnakus Hersonile 12 inimest viga ja nad viidi haiglasse.

Zelenski kommenteeris Kremli soovimatust relvarahuga nõustuda

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kommenteeris reedel Kremli kõneisiku Dmitri Peskovi avaldust, mille kohaselt Venemaal on strateegiline eelis ja ta ei soovi Ukrainas relvarahu.

"Täna ütlesid venelased taas üsna avalikult ja absoluutselt küüniliselt, et ei taha relvarahuga nõustuda. Venemaa tahab sõdida. Ähvardavad veel millegagi. See tähendab, et maailma avaldatav surve neile veel valu ei tee. Või siis püüavad nad väga sellist nägu teha. Vene majandus juba degradeerub. Toetagem seda protsessi veelgi enam. Ajatolla Putin näeb oma Iraani sõprade pealt, kuhu sellised režiimid on jõudmas ja millisesse mahajäämusse nad oma riiki viivad," ütles Zelenski reedel oma õhtuses kõnes.

President märkis, et on andnud korralduse valmistada ette mõned täiendavad koostöövõimalused nõndanimetatud tahte koalitsiooni raames.

"Olen ​​andnud meeskonnale korralduse valmistada ette täiendavaid koostöövõimalusi tahte koalitsiooni raames – midagi, mis tugevdab meie ühist julgeolekuarhitektuuri... Julgeoleku taastamiseks tuleb veel otsuseid. Tänan kõiki, kes meid aitavad!" ütles Zelenski.

Ta lubas, et Ukraina suurendab Venemaale suunatud sanktsioonisurvet.

"Täna avaldati pikk raport meie sanktsioonipoliitika kohta – nimelt nende valdkondade kohta, mis mõjutavad Venemaa majanduslikke võimalusi meie ajutiselt okupeeritud territooriumil. Valmistame ette riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu kohaseid otsuseid. Täna avalikustati ka meie riigi uus sanktsioonide pakett füüsiliste ja juriidiliste isikute suhtes, kes aitavad Venemaad, eriti droonide tootmisel. Jätkame seda survet koos oma partneritega. Meie partnerid jätkavad meie sanktsioone, me töötame selle kallal – ja muide, mitte ainult Euroopa jurisdiktsioonides," ütles Zelenskõi.

Vene saadik ÜRO-s: meie rahumemorandum on Ukraina jaoks parim

Venemaa rahumemorandum on parim pakkumine, mille Ukraina täna võib saada, väitis Venemaa suursaadik ÜRO juures Vassili Nebenzja reedel toimunud ÜRO Julgeolekunõukogu istungil.

"Venemaa-Ukraina otsekõneluste ajal, mis toimusid, esitasime me oma memorandumi rahumeelse lahenduse kohta. See koosneb kahest osast: üldise pikaajalise rahu tingimused ja relvarahu tingimused," rääkis Nebenzja.

"See on parim pakkumine, mille Ukraina täna võib saada. Me soovitame sellega nõustuda, sest asjad lähevad Kiievi jaoks ainult halvemaks," märkis ta.

2. juunil Istanbulis peetud kõnelustel esitatud nn rahumemorandum on ultimaatum, mida Kiiev ei saa vastu võtta, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski 10. juunil ilmunud intervjuus.

"Nad lausa ütlesid meie delegatsioonile: me teame, et meie memorandum on ultimaatum ja te ei võta seda vastu," väitis Ukraina president.

Nebenzja osutas julgeolekunõukogus ka laiaulatuslikule sõjavangide vahetusele, mis on ainus, milles on suudetud kokku leppida, samal ajal kui muudes küsimustes esitab Moskva Kiievile maksimalistlikke nõudmisi.

Nebenzja märkis julgeolekunõukogus, et Ukraina ja Venemaa peaksid jätkama Türgis otsekõnelusi pärast 22. juunit.

Samal ajal on Venemaa üksnes hoogustanud droonirünnakuid Ukraina vastu. 17. juunil ründas Venemaa droonide ja rakettidega Ukraina pealinna Kiievit, tappes 30 inimest ning 172 sai haavata.

Teised reedel ÜRO Julgeolekunõukogus esinenud osapooled ei nõustunud Venemaa avaldusega.

"Me kutsume Venemaad tingimusteta relvarahu sõlmimisele. Venemaa alustas seda sõda; me kutsume Venemaad üles seda lõpetama," ütles Ühendkuningriigi suursaadik ÜRO-s Barbara Woodward.