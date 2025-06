Kaevandusmuuseumisse näitab nüüd teed vanarauast tehtud kaevur-mutt Hubert

Idee panna kaevandusmuuseumi ette külastajaid ligi tõmbav skulptuur tuli muuseumi juhi Etti Kagarovi sõnul sellest, et muuseumi sissepääsu on varjamas atraktiivne, kuid massiivne põlevkivivagun.

Alguses oli plaanis tellida kaevuri kuju, kuid kuna kolm aastat tagasi Kiviõlis juba kaevuri kuju avati, siis pärast fondirahastuse leidmist otsustati, et külastajaid hakkab sissepääsuni juhatama kaevur-mutt. "See toetab ka meie jõulumaad, kus lastega tegelevad maa all mutid," sõnas Kagarov.

Hubert valmis kaevandusmuuseumisse kogunenud vanametallist. "Näiteks kaevurikirkadest said silmad ja kuna ta võtab muuseumi ees külalisi vastu, siis ta peab olema viisakas, nii on tal ka kikilips. Ja millest kikilips teha, ikka kirvestest," rääkis teosest Aivar Simson ehk kunstniku nimega Simson von Seakyl.

Simson von Seakyl tunnistas, et skulptor Edvins Kruminšiga tehtud nädalapikkuse töö käigus tekkis ka vaidlusmomente. "Me ikka vaidleme tihti ja leiame kompromisse. Selle skulptuuri puhul oli kõige suurem vaidlus jalgade üle. Edvins leidis kaks kühvlit ja keevitas need külge ning siis meil läks vaidluseks, et "kurat, ega me ometi parti ei tee!". Lõikasime need maha ja leidsime uue variandi," muheles skulptor.

Kaevur-mutt Huberti skulptuur läks maksma 12 000 eurot.