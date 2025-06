Politsei päästeoperatsiooniga merel õnnestus päästa kaks kalurit

Täna pärast kella kahte sai häirekeskus teate, et Suurel väinal on ümber läinud plastikpaat nelja inimesega. Paat oli suundumas Muhu saarele. Üks paadis olnud inimestest jõudis ise ujuda Muhu saare kaldale, kaks päästeti ja üks meestest kahjuks uppus.

Päästeoperatsiooni käigus leidis otsingumeeskond merel hätta sattunud mehed. Kahjuks ei olnud neist ühe, 38-aastase mehe päästevest avanenud, ja ta leiti uppununa. Teised pääsesid eluga, neist üks vajas siiski alajahtumise tõttu haiglaravi.

"Praegu teame, et mehed liikusid kella 14 paiku neljakesi plastikpaadiga Virtsu sadamast Kuivastu poole, et minna kalastama. Kõik olid kained ja päästevestidega. Ühel hetkel, Muhu ja Viirelaiu vahel sõites, hakkas vesi teadmata põhjusel paati valguma nii, et see ei kandnud enam mehi ja vajus vee alla," kirjeldas Kuressaare politseijaoskonna välijuht Rain Tiirik juhtunut.

Kolmel mehel olid seljas korkvestid. Neist üks, 54-aastane mees, ujus ise Muhu saare kaldale. Teised kaks meest leiti merelt ulpimast ja päästeti. Neljandal, paukvesti kandnud mehel ei õnnestunud kahjuks eluga pääseda, sest tema vest ei avanenud. Ta leiti merelt uppununa ja toodi kaldale.

"Kahetsusväärne õnnetus, kus päästevestid olid kõigil ju seljas, kuid kahjuks üks neist ei olnud töökorras. Enne merele minekut veenduge alati, et kogu päästevarustus alates vestidest kuni sidevahendite ja signaalrakettideni oleks töökorras ja kergesti kättesaadav," soovitas politsei välijuht.

Päästeoperatsioonile olid kaasatud politseinike kõrval ka päästjad ja vabatahtlikud merepäästjad erinevatest üksustest.