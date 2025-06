Trump teatas rünnakust Iraani tuumarajatistele

USA president Donald Trump teatas laupäeval, et Ühendriikide sõjavägi sooritas "väga eduka rünnaku" kolmele Iraani tuumaobjektile sealhulgas Fordos asuvale maa-alusele uraanirikastustehasele. President hoiatas Iraani, et see USA rünnakutele ei vastaks.

"Oleme viinud lõpule oma väga eduka rünnaku kolmele tuumarajatisele Iraanis, sealhulgas Fordos, Natanzis ja Isfahanis," kirjutas Trump oma Truth Social platvormil. Peamine sihtmärk oli seejuures sügaval maa all paiknev Fordo.

Trump lisas, et lennukid on Iraani õhuruumist ohutult lahkunud ja teel koju. "Õnnitlused meie suurtele Ameerika Sõdalastele," märkis Trump.

Teises postituses kirjutas vabariiklasest president, et "IRAAN PEAB NÜÜD NÕUSTUMA SELLE SÕJA LÕPETAMA".

Ta kirjeldas seda ka kui "ajaloolist" hetke Ameerika Ühendriikidele, Iisraelile ja maailmale.

Tegemist on riskantse sammuga pikaajalise vaenlase nõrgestamiseks, mis võib vallandada laiema piirkondliku vastasseisu.

Otsus USA otseselt konflikti kaasata tuli pärast enam kui nädal aega kestnud Iisraeli rünnakuid Iraani vastu, mille käigus on süstemaatiliselt lammutatud riigi õhutõrjet ja ründevõimekust, kahjustades samal ajal ka tuumarajatisi.

Kuid USA ja Iisraeli ametnike sõnul pakuvad Ühendriikide vargpommitajad B-2, mis on suutelised kandma üle 13,5 tonni kaaluvat punkripurustaja pomme GBU-57, parimat võimalust hävitada sügaval maa all peituvaid Iraani tuumaprogrammiga seotud tugevalt kindlustatud rajatisi.

Trump kinnitas B-2 vargpommitajate kasutamist, kuid ei täpsustanud, milliseid pomme heideti. Valge Maja ja Pentagon ei ole seni operatsiooni kohta lisateavet andnud.

Rünnaku järel hoiatas Trump Iraani, et see USA rünnakutele ei vastaks.

"Iraani igale kättemaksule Ühendriikide vastu vastatakse jõuga, mis on tunduvalt suurem kui see, mida täna õhtul nägime," postitas Trump sotsiaalmeedias pärast pöördumist rahva poole Valgest Majast.

Iraan on lubanud kätte maksta, kui USA Iisraeli rünnakuga liitub. See on ohtlik ka Trumpile isiklikult, sest ta võitis presidendivalimised lubadusega hoida Ameerika eemal kulukatest väliskonfliktidest.

"Saab olema kas rahu või palju suurem tragöödia Iraanile, kui see, mida me viimase kaheksa päeva jooksul oleme kogenud," hoiatas Trump, lisades, et mitmeid sihtmärke ei ole rünnatud.

"Aga kui rahu ei tule kiirelt, läheneme me teistele sihtmärkidele täpsuse, kiiruse ja vilumusega," ütles Trump.

ÜRO peasekretär: USA rünnak on ohtlik eskalatsioon

ÜRO peasekretär Antonio Guterres sõnas, et USA rünnak Iraani tuumaobjektidele on ohtul eskalatsioon ning "on kasvav risk, et konflikt võib kiirelt väljuda kontrolli alt, katastroofiliste tagajärgedega tsiviilelanikele, regioonile ja kogu maailmale.

"Sel kriitilisel ja ohtlikul hetkel on äärmiselt oluline vältida kaose spiraali. Sõjalist lahendust ei ole olemas. Ainus edasiviiv tee on diplomaatia. Ainus lootus on rahu," kirjutas Guterres sotsiaalmeedias.

Iraani välisminister: Iraanil on õigus ennast ja oma huvisid kaitsta

Iraani välisminister Abbas Araghchi mõistis USA rünnaku hukka, nimetades seda rahvusvahelise õiguse rikkumiseks, millel on alatised tagajärjed.

Sotsiaalmeedias tehtud avalduses kirjutas ta, et ÜRO Julgeolekunõukogu alaline liige USA on Iraani tuumarajatisi rõnnates tugevalt rikkunud ÜRO põhikirja, rahvusvahelist õigust ja tuumarelvade leviku tõkestamise lepingut.

Minister ütles, et Iraanil on õigus enda riiki, rahvast ja huvisid kaitsta.

Iisraeli president

Iisraeli president Isaac Herzog tänas Trumpi "julge sammu eest, mis teenib kogu vaba maailma julgeolekut ja turvalisust."

"Inimkonna ajaloo lehekülgedel on praegu see hetk, mil vabaduse, vastutuse ja julgeoleku põhimõtted võidutsevad. Otsustav hetk, mis eristab terrori ja kurjuse telge lootuse teljest," kirjutas Herzog sotsiaalmeedias.

Iisraeli kaitseminister Israel Katz kiitis samuti Trumpi ja Iisreali peaministrit Benjamin Netanyahut löökide eest, mida nimetas ajalooliseks.

Katzi sõnul on USA ja Iisraeli liit tugevam kui kunagi varem.

Iisraeli teatel alustas Iraan rünnakuga

Iisraeli sõjaväe teatel saatis Iraan teele raketid Iisraeli poole. Sõjaväe teatel riigi kaitsesüsteemid töötavad.

Iisraeli sõjavägi palus kohalikel varjuda. Rünnaku koha saadeti ka hoiatus inimeste telefonidele.

BBC teatel oli Jeruusalemma kohal kuulda plahvatusi.