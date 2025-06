Oluline Ukraina sõjas pühapäeval, 22. juunil kell 07.35:

- Okupeeritud aladelt välja saadetud ukrainlasi hoitakse Gruusia piiril vee ja toiduta;

- Ukraina sõlmis Itaalia ja ÜRO arenguprogrammiga demineerimiskokkuleppe;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1100 sõdurit.

Venemaa laupäevastes rünnakutes hukkus vähemalt kaks inimest

Vene väed tabasid laupäeval Slovjanski ja Kramatorski, mis on Moskva sihtmärgiks läänepoole liikudes. Mõlemad linnad on olnud sagedaste Venemaa rünnakute all täiemahulise sõja algusest.

Donetski kuberner Vadõm Filaškin sõnas, et Slovjanskis hukkus üks ning sai vigastada kolm inimest. Rünnakus sai kahjustada mitu kortermaja ja 32 eramaja.

Kramatorski linnavõimude jagatud piltide kohaselt sai tugevalt kahjustada üks kortermaja. Ametnike sõnul jäi rusudesse vähemalt üks inimene ning mitmed elanikud said vigastada.

Suures droonirünnakus Nižõnile hukkus üks inimene ning viga sai kohalik taristu.

Okupeeritud aladelt välja saadetud ukrainlasi hoitakse Gruusia piiril vee ja toiduta

Venemaa okupeeritud aladelt Ukrainas välja saadetud ukrainlasi hoitakse Venemaa ja Gruusia vahelisel piiril ilma toidu, vee ja arstiabita, vahendas Kyiv Independent.

"Oleme keldris, kus puuduvad elementaarsed tingimused: pole ei dušši ega tualetti, meid ei toideta. Vabatahtlikud toovad humanitaarabi, aga sellest jätkub vaid mõneks päevaks ja mitte kõigile," rääkis kinnipeetud ukrainlane Venemaa sõltumatule meediaväljaandele Astra.

Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini määrusel peavad okupeeritud aladel elavad Ukraina kodanikud sealt lahkuma, kui nad ei muuda oma õiguslikku staatust ehk võta Venemaa kodakondsust.

Ukraina välisministeeriumi pressiesindaja Heorhii Tõkhõi sõnul on sellised väljasaatmised ja tagakiusamine osa Venemaa genotsiidipoliitikast Ukraina rahva vastu.

Venemaa ja Gruusia piiril asuvas Verhnõi Larsi piiripunktis on mitmeid päevi kinni hoitud vähemalt 45 ukrainlast, üks väljasaadetud ukrainlastest on ootamise ajal ka haiglaravile saadetud.

"Kolm päeva tagasi olime siin kaheksa inimest. Iga päev tuuakse siia uusi inimesi ja meie arv kasvab. Praegu on meid juba 45, mõned on olnud siin terve kuu. Siin on ka puudega ja raske terviseprobleemiga inimesi," sõnas üks kinnipeetuist.

Kinnipidamiskohta on Venemaa kasutanud väljasaadetud ukrainlaste kinni pidamiseks alates 2023. aastast, hoides seal neid, kel keelatakse sisenemine nii Venemaale kui ka Ukrainasse.

Kinni peetud ukrainlastel keelati sisenemine Gruusiasse. Mitmel neist ei olnud vajalikke reisidokumente, kuid kinni peeti ka 16 ukrainlast, kel need olid.

Ukraina sõlmis Itaalia ja ÜRO arenguprogrammiga demineerimiskokkuleppe

Ukraina on sõlminud Itaalia ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Arenguprogrammiga (UNDP) 1,5 miljoni euro suuruse lepingu, et toetada humanitaardemineerimise jõupingutusi, vahendas Ukrinform pühapäeval Ukraina majandusministeeriumi.

"See kokkulepe on elutähtis riikliku demineerimisstrateegia elluviimiseks. See võimaldab teostada projekte põllumaade puhastamiseks, majandustegevuse ja taristu taastamiseks vabastatud aladel ning toetab ümberasustatud kodanike tagasipöördumist," ütles esimene asepeaminister ja majandusminister Julia Svõrõdenko.

Ta rõhutas, et rahastus peegeldab rahvusvahelise partnerluse tugevust, see on Ukraina pikaajalise vastupanuvõime jaoks hädavajalik.

Hinnanguliselt võib 138 500 ruutkilomeetrit Ukraina territooriumist olla saastatud lõhkekehadega, mis kujutavad endast pidevat ohtu tsiviilelanikele ja takistavad majanduse taastumist.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1100 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 011 490 (võrdlus eelmise päevaga +1100);

- tankid 10 964 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 22 867 (+2);

- suurtükisüsteemid 29432 (+39);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1421 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1188 (+0);

- lennukid 416 (+0);

- kopterid 337 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 41 579 (+157);

- tiibraketid 3376 (+7);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 52 734 (+117);

- eritehnika 3920 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.