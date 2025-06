Saaremaa vallavolikogu istungi lõpuni jäid kohale vaid pooled saadikud

Saaremaa vallavolikogu juunikuu istung algas kõikelubavalt - kohal oli 30 volikogu liiget 31 liikmest. Enne istungi lõppu oli viimaseid volikogu päevakorrapunkte ehk Eestimaa suurima valla otsuste üle hääletamas veel vaid 16 rahva poolt valitud saadikut.

"See on küll taunimisväärne selline protsess, aga ütleme nii, et valimisperioodi lõpus üsna tavapärane, et osa volkogu liikmed ei ole nii innukad," ütles Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi.

Samas, kui volikogu liige on istungi alguses oma kohaloleku registreerinud on tal õigus ka 120 eurosele kompensatsioonile, ükskõik kui kaua ta tegelikult istungil osaleb.

"Kui saadik lahkub poole istungi pealt, siis tuleb tunnistada, et selle kohta küll ühtegi paragrahvi ei ole, et see tasu oleks siis poole väiksem. Kui inimene on end registreerinud ja ta alguses on kohal, siis tal ongi õigus seda tasu saada," lisas Tamkivi.

Volikogu esimees ütles ka seda, et tehniliselt ei pruugigi selline volikogu liikmete puudumine volikogu tehnilist tööd häirida.

"Osa tähtsamaid volikogu otsuseid nõuavad tegelikult koosseisu häälteenamust. Võibki hääletada ka niimoodi, et on viis inimest kohal. Kui nendest kolm on poolt, siis on otsus langetatud," lausus Tamkivi.

Kui volikogu kodukord on popitavate saadikute suhtes leebe, siis kõige otsesemalt saavad sellele hinnangu anda valijad.

"Saaremaa vallavolikogu istungid on kõik Youtube'is ülekantavad ja järelvaadatavad. Kui valijad siis näevad, et nende saadik ei käi kohal, ei tee tööd ja kuidagi üldse ei võta asjast osa, siis tuleb teha vastavad järeldused. Ma ei oska muud midagi öelda," sõnas Tamkivi.