Zelenski: Venemaa valmistab ette sõjalisi operatsioone Euroopas

Ukraina luurel on tõendeid selle kohta, et Venemaa valmistab ette uusi sõjalisi operatsioone Euroopas, ütles president Volodõmõr Zelenski 22. juunil pärast sõjaväeluure (HUR) juhi Kyrylo Budanovi aruandega tutvumist.

"Me jälgime jätkuvat allakäiku Venemaa juhtkonnas ja meil on tõendeid selle kohta, et nad valmistavad ette uusi sõjalisi operatsioone Euroopa territooriumil," ütles Zelenski sotsiaalmeedia platvormil X.

Report by Chief of the Defense Intelligence of Ukraine Kyrylo Budanov. Lots of details about the situation in Russia and its defense industry. We're aware of the aggressor state's key vulnerabilities and will strike accordingly to defend our state and people, as well as to… pic.twitter.com/SsU5xqVBKy