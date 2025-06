Iraani kindralid ähvaravad USA-d otsustava vastulöögiga

Iraani meedia avaldas video Iraani väejuhi Amir Hatamist kõnelemas kõrgete sõjaväelastega.

Videos ütleb ta, et iga kord kui USA on varem Iraani vastu pannud toime "kuritegusid" on sellele järgnenud otsustav vastus, ning see kord saab olema samamoodi.

Iraani relvajõudude kindralstaabi ülem Abdolrahim Mousavi on avaldanud teate, kus ütleb, et USA on avanud ta vägedele võimaluse võtta tarvitusele kõik vajalikud meetmed USA vägede vastu ning tema sõnul Iraan "ei tagane kunagi".

Iisraeli sõjaväe teatel on riik vastulöögis Iraanile rünnanud Iraanis kuut lennujaama, hävitades 15 lennukit ning kahjustades lennuradasid.

Sotsiaalmeediapostituses teatas Iisraeli sõjavägi, et sihikule võeti lennujaamad Iraani lääne-, ida- ja keskosas.

Iisraeli teatel hävisid droonirünnakutes F-15 ja F-5 hävituslennukid, kütuselennuk ja AH-1 Cobra helikopter.

Ei ole selge, millal rünnakud aset leidsid. Iraan ei ole rünnakut kinnitanud.