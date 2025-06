Iraani kindralid ähvardavad USA-d otsustava vastulöögiga

Iraani sõjaväejuhid ähvardavad USA rünnaku järel Iraani tuumaobjektidele USA-le vastata. Iisrael teatas, et pommitas vastulöögis Iraani lennujaamasid, hävitades lennukeid ja lennuradasid.

Iraani meedia avaldas video Iraani väejuhi Amir Hatamist kõnelemas kõrgete sõjaväelastega.

Videos ütleb ta, et iga kord kui USA on varem Iraani vastu pannud toime "kuritegusid" on sellele järgnenud otsustav vastus, ning see kord saab olema samamoodi.

Iraani relvajõudude kindralstaabi ülem Abdolrahim Mousavi on avaldanud teate, kus ütleb, et USA on avanud ta vägedele võimaluse võtta tarvitusele kõik vajalikud meetmed USA vägede vastu ning tema sõnul Iraan "ei tagane kunagi".

Iisraeli sõjaväe teatel on riik vastulöögis Iraanile rünnanud Iraanis kuut lennujaama, hävitades 15 lennukit ning kahjustades lennuradasid.

Sotsiaalmeediapostituses teatas Iisraeli sõjavägi, et sihikule võeti lennujaamad Iraani lääne-, ida- ja keskosas.

Iisraeli teatel hävisid droonirünnakutes F-15 ja F-5 hävituslennukid, kütuselennuk ja AH-1 Cobra helikopter.

Ei ole selge, millal rünnakud aset leidsid. Iraan ei ole rünnakut kinnitanud.

Esmaspäeva lõunal teatas Iisraeli sõjavägi, et õhujõud alustasid lööke sõjaväeliste objektide vastu Teheranis.

Iraani meedia teatas plahvatustest pealinnas ning jagas videot linna kohale tõusvast suitsupilvest.

Iraani hommikuse rünnaku järel Iisraelile on Iisraeli valitsuse teatel elektrita ligi 8000 inimest.

Iraan ähvardab Hormuzi väina sulgemisega

Iraani televisioon jagas, et parlament on andnud heakskiidu Hormuzi väina sulgemisele, kuid lõplik otsustusõigus selleks on riigi julgeolekunõukogul.

Euroopa Liidu välispoliitikajuhi Kaja Kallase sõnul oleks see ohtlik ega poleks ühelegi osapoolele hea.

"Hirm vasturünnakute ja sõja eskaleerumise ees on suur. Eriti Hormuzi väina sulgemine Iraani poolt oleks äärmiselt ohtlik ega oleks mitte kellelegi hea," ütles Kallas enne EL-i välisministrite kohtumist Reutersile.

Hiina välisminister on rõhutanud, et tegemist on oluliste rahvusvaheliste veeteedega ning soovitab tungivalt rahvusvahelisel kogukonnal survestada kõiki de-eskalatsioonile.

Hormuzi väina läbib ligikaudu viiendik maailma naftast ja gaasist.