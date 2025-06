ERR Washingtonis: USA-s avaldati meelt rünnakute vastu Iraanis

Sajad meeleavaldajad kogunesid pühapäeval Valge Maja ette, et avaldada meelt USA rünnakute vastu Iraanis. Kardetakse, et olukord kasvab siiski täiemahuliseks sõjaks. Sarnaseid proteste toimus üle terve riigi.

Uudis USA rünnakust Iraani tuumarajatiste vastu jättis paljud ameeriklased sõnatuks.

"Vaatasin telefoni ja mulle oli saadetud sõnum, et oleme sõjas. Ma olin jahmunud. Ma teadsin, et see võimalus on olemas, kuid ma ei uskunud, et juhtub nii kiiresti," ütles San Diegi elanik Emmy.

Kardetakse, et ühekordne rünnak kasvab siiski täiemahuliseks sõjaks Teheraniga.

"Mu süda vajus saapasäärde. Pole põhjust pommitada riike lihtsalt sellepärast, et mõni teine riik käsib meil nendega liituda. Ma ei tea, miks president sellega kaasa läheb. Kas tal pole lihtsalt selgroogu või on tema kohta materjale, millega on võimalik teda manipuleerida," lausus Washingtoni elanik Scott.

Samal ajal kui Trumpi administratsiooni liikmed rahustasid avalikkust, vihjas USA president esmaspäeva õhtul sotsiaalmeedias, et Iraani režiimimuutus on siiski võimalik. Valge Maja ees protestinutele tuletas see meelde veidi enam kui 20 aastat tagasi toimunut.

"Käisin põhikoolis, kui algas Iraagi sõda. Ma poleks kunagi arvanud, et satume järjekordsesse igavesse sõtta. Ma tean inimesi, kes sinna saadeti. Nad ei tulnud alati tervena tagasi, kui nad üldse tagasi tulid. Ja ma olen sellest väsinud," ütles Washingtoni elanik Mike.

Sarnaselt Washingtonile avaldati meelt ka teistes suurlinnades üle USA. Kogunemistel leidus Trumpi laitjate kõrval aga ka presidendi toetajaid.

"Rünnak oli õigustatud. Ma arvan, et pommitamine viidi läbi täppisrünnakuna. Seda oleks pidanud tegema aastaid tagasi. See päästab Ameerika, see päästab Iisraeli, see päästab kogu lääne tsivilisatsiooni nende hullude eest, kes on tuumarelva omamisele lähedal," leidis New Yorgi elanik Steve.

Rünnak Iraani vastu on tekitanud ameeriklastes kahetisi tundeid. Erimeelsusi on ka Trumpi enda toetajate hulgas.

"See lõhestab neid (Trumpi toetajaid). Ma usun küll. On neid, kes hoolimata sellest, mida ta teeb, jäävad temaga. Aga kui see eskaleerub ja kaasab nende lapsi, siis on hoopis teine lugu," ütles Emmy.