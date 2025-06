EL-i välisministrid: Iraani konfliktis tuleb leida diplomaatiline lahendus

Euroopa Liidu välisministrid tõdesid, et Iraan on oma tuumaprogrammiga ületanud punase joone. Ministrid rõhutasid, et leida tuleb diplomaatiline lahendus ja Iraan peab olema valmis rääkima USA-ga.

Euroopa Liidu välisministrid rõhutasid, et Iraanil ei saa lubada omada tuumapommi. Eurooplased on aga veendunud, et sõjaline lahendus poel selle vältimiseks õige.

"Kui me ei taha pidada lõputut sõda Iraani vastu, siis ainuke viis jätkusuutlikult ja kindlalt normaalsuse juurde naasta järgmisteks aastateks ja aastakümneteks on läbirääkimised," ütles Prantsusmaa välisminister Jean-Noel Barrot.

"Reedel ütlesid eurooplased Iraanile, et nad peavad olema valmis pidama otseläbirääkimisi USA-ga. Kahjuks ei olnud see edukas ja on võimalik, et me nägime selle tulemust," lausus Saksamaa välisminister Johann Wadephul.

Kuid Euroopa on ka kriitiline Iisrael suhtes. Pärast Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase läbi viidud analüüsi, et Iisrael rikub Gazas inimõigusi ja sellega ühes Euroopa Liiduga sõlmitud lepet rõhutas Hispaania, et hukkamõistmise aeg on läbi – vaja on tegutseda.

"Ja ma panen lauale kolm sammu. Assotsiatsioonileppe peatamine (Iisraeliga), Euroopa Liidu relvaembargo Iisraelile ja isikulised sanktsioonid kõigi nende vastu, kes soovivad püsivalt õõnestada kahe riigi lahenduseni jõudmist," ütles Hispaania välisminister Jose Manuel Albares.

Nii karme samme siiski enamik liikmesriike ei soovi.

"Saksa valitsus ei usu, et Euroopa Liidu-Iisraeli assotsiatsioonilepe tuleks peatada," märkis Wadephul.

Lähis-Idas toimuva varjutas esmaspäevasel kohtumisel küll muud teemad, aga ministrid arutasid ka 18. sanktsioonipaketti Venemaale. Kokkulepet ei leitud, seda loodetakse teha neljapäeval.

"Sanktsioonipaketi tulevik on lahtine. Kindlasti on seal probleeme, mis puudutab nafta hinnalage. Siin on mõned riigid, kes on sellele vastu, kellel on konkreetsed majanduslikud huvid sellega seoses. Ma kardan, et seda ei pruugi tulla," lausus Eesti välisminister Margus Tsahkna.

Kuigi sanktsioonipakett võib tulla nõrgem, kui loodeti, kaitses Kallas uusi sanktsioone – nende mõju selgub tagantjärele.

"Ka mind üllatas lugeda, et ainuüksi eelmine, 17. sanktsioonipakett kärpis Venemaa Läänemere ja Musta mere kaudu teenitud naftatulu 30 protsenti ühe nädalaga," lausus Kallas.